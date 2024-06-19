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23位金曲獎入圍者齊聚！　孫盛希放話紅毯服裝「不辜負大家的期待」

記者孟育民／台北報導

《第35屆金曲獎頒獎典禮》將於6月29日於台北小巨蛋隆重登場，為讓觀眾對本屆入圍者有更深一層的認識，特別製作《GMA Heat入圍就是肯定》節目特輯，並由本屆星光大道主持人陳明珠及黃偉晉攜手主持，邀請到9m88、Marz23、巴奈、王 ADEN、孫盛希、徐暐翔、翁立友、許富凱等23組入圍嘉賓齊聚一堂，除了暢談彼此的創作故事外，也讓入圍者們現場演唱自己的入圍作品，讓觀眾在頒獎典禮前一探入圍者們的音樂魅力。

▲▼金曲獎。（圖／台視提供）

▲黃偉晉、陳明珠主持金曲獎特別企劃。（圖／台視提供）

從影視圈跨足音樂圈的鳳小岳成功叩關「最佳新人獎」，鳳小岳表示音樂一直是自己最想做的首選，很謝謝大家的喜愛，36歲的鳳小岳也是本屆最佳新人獎中最年長的入圍者，將和其他六位新人一起角逐這個一生只有一次的獎項，他分享自己的人生哲學：「面對想要做的事情，就是趕快去做！」呼籲大家好好把握時光。首度搶下「最佳華語女歌手獎」入圍門票的9m88，此次《sent》專輯為了給大家全新面貌可說是下足功夫，找了多位音樂人助陣，9m88提到：「我找了一些我很喜歡的音樂人，想從他們的角度看看9m88還有什麼潛力！」

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▲▼金曲獎。（圖／台視提供）

▲鳳小岳首度入為金曲獎。（圖／台視提供）

出道十年的金曲常客孫盛希，今年帶著第六張專輯《Boomerang》要來爭奪「最佳華語女歌手獎」，首度擔綱專輯企製統籌的她表示：「親自著手去做才能呈現最貼近自己的作品。」展現想帶來好作品的決心，而往往在星光紅毯上帶給大家驚喜的孫盛希也透露，造型一次比一次難突破，笑說比準備得獎感言還有壓力，不過孫盛希也承諾粉絲：「我會努力好好準備，不辜負大家的期待！」

▲▼金曲獎。（圖／台視提供）

▲孫盛希紅毯造型令人期待。（圖／台視提供）

首度角逐「最佳華語男歌手獎」的Marz23，同時也是樂團TRASH的主唱阿夜，身兼兩個身分而作品風格也分別跨足搖滾和饒舌，Marz23表示初期在身分轉換時會遇到瓶頸，因兩個身分都是用盡全力100%的輸出，有時候會太掏空自己，但近兩年調適得越來越融洽。坦言新專輯是在疫情期間的創作，取名作為《不遠處》也像是當時自己的狀態，在低迷的情緒中產生的靈感，「最美的風景就在不遠處」，這張專輯也像是自我救贖的過程。

▲▼金曲獎。（圖／台視提供）

▲Marz23首度角逐男歌手寶座。（圖／台視提供）


 

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金曲獎, 金曲35, 黃偉晉, 陳明珠, 孫盛希, 9m88, Marz23

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