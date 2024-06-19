王柏傑活動前一晚爆酒駕遭撤換！　蔡凡熙「深夜接超級任務」代打

記者蕭采薇／台北報導

男星王柏傑18日因酒駕撞遊覽車，遭警方逮捕，後移送士林地檢署。晚間新聞爆出後，他原本19日有珠寶品牌DAMIANI的活動，廠商緊急換人，最終在深夜時分確認由蔡凡熙代打。

▲王柏傑去年以《疫起》問鼎北影影帝，但今年似乎流年不利。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

王柏傑18日下午駕駛小客車，與正準備轉彎進入停車場的遊覽車發生擦撞，所幸現場無人受傷。警方到場處理後，發現王柏傑酒測值高達0.44毫克，警訊後依酒駕公共危險現行犯將他逮捕。

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他原本隔日將出席珠寶品牌活動，廠商接獲消息立刻表示：「那真的無法邀請他了。」不過據了解，此活動之前也邀請郭書瑤，但她發生欠繳管理費風波，連邀兩藝人都出包，也是相當無奈。

▲蔡凡熙深夜接下「超級任務」緊急代打，將出席隔日活動。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



據悉，適逢品牌100週年，集團CEO「Jérôme Favier」親自率領義大利總部團隊來台共襄盛舉，並將於活動上剪綵。因此活動箭在弦上，無法臨時取消，而一時間要找到有檔期，也適合高檔珠寶品牌形象的藝人，可說是超級任務，最終才在深夜時段確認同樣受時尚圈青睞，高帥又形象清新的蔡凡熙代打。