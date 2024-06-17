每次出場都像海報！胡歌《繁花》台灣播出空降冠軍

記者許逸群／台北報導

MyVideo獨播王家衛首部執導電視劇《繁花》，首播即空降排行榜冠軍。前五集收視高峰TOP3的落點分別在「阿寶穿西裝照鏡子」、「阿寶跨年夜被車撞」與「阿寶為汪小姐出氣」，尤其總是文質彬彬的阿寶，在聽到別人調戲唐嫣飾演的汪小姐後，竟然忍不住大動肝火，為兩人的緊密關係埋下了伏筆。

▲胡歌主演的《繁花》空降播出平台冠軍。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

最讓粉絲瘋狂的是，阿寶（胡歌飾）從一介工人被恩師「爺叔」（游本昌飾）大改造成「寶總」，穿上訂製西服、梳起油頭，點菸、拿酒杯加上一抹微笑，不分男女讓劇迷全淪陷！粉絲嗨喊，「胡歌每次出場的慢動作都像是一幅海報」，甚至有網友剪出全劇胡歌的「神級帥顏」合集。

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▲胡歌登場的每一幕都相當帥氣。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

讓人癡迷的還有《繁花》重現的上海90年代繁華夜生活，尤其真實存在的「黃河路」。「以前到黃河路吃飯是非常值得吹噓的事」，在《繁花》飾演胡歌好兄弟的演員陳龍這麼說；資深演員董勇也回憶當年盛況，「以前老闆曾帶我到黃河路吃飯，我心想在這裡吃一頓飯，可以抵多少個月的工資啊！」

《繁花》視覺總監鮑德熹透露劇組真的搭出了一比一的黃河路拍攝，美術總監屠楠也說，「美術組搭建全長200多米的黃河路，在這區域濃縮了這年代最具代表性30多家風格迥異的飯店，大量絢麗的霓虹燈是黃河路設計和表現的核心。」

王家衛認為觀眾看劇可能會覺得場面過於繁華，「但我們是要還原當時人、當時的感受。」更表示，「在我以前的電影裡我從香港看到了上海，在這裡我從上海看到了香港。」