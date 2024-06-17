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詹仁雄鬆口《康熙來了》回歸進度！卡關原因曝光　無奈嘆：控制不了

記者孟育民／台北報導

《康熙來了》自2004年開播以來，今年剛好邁入第20周年，節目片段至今仍不時在網路上被人翻出，製作人詹仁雄日前曬出與主持人蔡康永、小S（徐熙娣）合體照，證實有望重出江湖，甚至已交企劃案給中天電視台。詹仁雄今（17日）出席選秀節目《原子少年2》首錄記者會，談到後續進度，表示卡關最大問題，就是在等2個主持人點頭答應。

▲▼小S、蔡康永有望重啟《康熙來了》。（圖／翻攝自Facebook／詹仁雄）

▲小S、蔡康永有望重啟《康熙來了》。（圖／翻攝自Facebook／詹仁雄）

詹仁雄被問到《康熙來了》進度時，認了主持人目前還沒點答應，雖然已經開過會，但一切都還未知，「他們兩個想不做就不做，他們不想做也不是我可以控制得了，覺得現在他們兩個都還在考慮中，都還沒親口答應。」

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談到為何有這樣的契機，他說：「我們是真的想做一件事回饋粉絲，你看現在還在傳以前的片段，我們大家就聊的很開心，其實也是他們突然聊到。」未來節目可能轉換風格，他保守說：「但現在就還在等，現在講沒意義，現在先不講，等他們兩個簽約再說。」

▲▼小S、蔡康永攝影棚內合體。（圖／翻攝自小S IG）

▲小S、蔡康永是許多人心中最經典的組合。（圖／翻攝自小S IG）

事實上，在消息爆出後，蔡康永透過經紀人回應：「目前沒有這樣的計劃，飯局大家聊得開心，詹仁雄製作人喝太開、就想太多了。」小S則回應，「那天跟詹哥見面只是想要討論胸貼有各種用法，當你畏光的時候，也可以貼在眼睛上，還沒想到底要不要合體。」

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康熙來了, 蔡康永, 小S, 詹仁雄

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