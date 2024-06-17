「最美軍人」狂吸50萬粉追蹤！　超狂職業經歷曝光

▲ 冬天跨足歌壇推出單曲。（圖／火種娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

在IG上有51.7萬粉絲追蹤的「冬天」，經歷過幼兒園老師、職業軍人、直播主、KOL等職場生涯洗禮，近來正式跨足歌壇，推出首支單曲〈美得要命〉，是她送給支持者的「破50萬」粉絲福利，為此，肢體不協調、跳舞像喪屍的她苦練3個月舞蹈，終於化成「粉鳥」展翅飛舞。

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▲▼ 冬天靠直播累積不少粉絲。（圖／火種娛樂提供）



冬天今年24歲，曾經是幼兒園老師，因為想有更優渥的待遇，轉換跑道當起職業軍人，「冬天」這個名字的來由，是她在思考幫自己取一個好記的名稱時，剛好當時天氣相當炎熱、心裡很渴望降溫，「如果這時是冬天多好」，就決定叫自己「冬天」，跟紫外線有仇的她超怕曬黑，4年半的軍旅生涯很常曝曬，為防曬黑，她連夏天都穿著長袖、把夏天過得像冬天，因此和「冬天」又有了更多連結。

她前年自空軍退伍，投身「17直播」，經常以流利又道地的台語在IG自彈自唱、話題葷腥不忌、與甜美外型相當衝突，深受粉絲喜愛，追蹤數從30萬、40萬、一路攀升至51.2萬。她跟粉絲說：「因為之前破30萬、40萬都是錄QA，來到50萬我要送給你們的是：一首單曲！」

經紀人希望冬天能配合〈美得要命〉的輕快曲風練舞，可難倒了肢體相當不協調的她，但為了表現決心，冬天在經過三個月的密集訓練後，漸漸從跳舞像喪屍走路、進化成粉鳥展翅，當經紀人問她為什麼是粉鳥而不是天鵝或鳯凰，冬天說：「做人要謙虛！」為了這首歌曲冬天還赴韓國置裝，打造Y2K糖果復古風造型。