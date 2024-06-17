唐綺陽首次驚悚演出　對戲視帝黃河「我肯定跟吃有關係」

記者許逸群／台北報導

台劇《都市懼集》今（17日）曝光新花絮「名人挑戰篇」，由星座專家跨足演員身分的唐綺陽劇中身分曝光。她在〈商圈〉單元中飾演美食評論家，品嚐由主廚黃河特製的高級料理，憶及在高級餐廳拍攝過程中，唐綺陽不僅過足戲癮，更大啖美食，打趣表示：「我的角色肯定跟吃脫不了關係。」

▲▼唐綺陽演出《都市懼集》對戲黃河。（圖／CATCHPLAY+提供）

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唐綺陽首次正式挑戰戲劇演出，「以往我都是客串演出專家，要我當我自己，那這樣子就不是演戲啦，所以這次飾演不是我自己又滿是我專長的角色。」此次也讓她體驗到演員拍攝工作的辛苦，「真的充分感受到演戲不輕鬆、不簡單，他們都要好早起哦，然後要非常有耐心，也要把自己當成注入靈魂的工具和自覺，演戲真的滿有趣的」。

花絮中，另一位名人演員是脫口秀主持人曾博恩，曾客串電影的他，此次在〈辦公大樓〉單元中，飾演總是能識破下屬惡作劇手法的主管，就在他生日這天即將迎來更大的「驚喜」。

▲曾博恩客串〈辦公大樓〉單元。（圖／CATCHPLAY+提供）

曾博恩打趣形容，這次的角色猶如「號稱濁水溪以北最受歡迎的上班族」，表面上人緣非常好，但大家私底下可能沒有那麼喜歡他，對此他開玩笑喊：「我想說我怎麼可能演這種，在辦公室裡面講笑話，然後大家只是為了給面子給我哈哈哈的角色呢？這跟我平常一點都不像。」