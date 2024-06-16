記者田暐瑋／綜合報導

網紅波特王12日在社群爆料，大陸為了進行文化統戰，準備邀請台灣網紅免費到大陸旅遊拍片，近期赴陸的許多網紅都被質疑。網紅耀樂也被挖出6月初出席杭州某青年商務交流團的活動，在Dcard掀起討論，對於外界質疑，兩人都做出回應了。

▲耀樂參加杭州青年交流團。（圖／翻攝自耀樂IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

耀樂被網友點名是收費替大陸大外宣的台網紅之一，連日來一一解釋回應，有網友15日在Dcard發文，指出耀樂6月初在IG曝光參加杭州某青年商會的交流團活動，「我就納悶他一個做網路的人怎麼會認識到青年商會去了，而且還是香港的（台灣也有一堆JCI，結果觸手伸那麼遠？？？）。」原PO搜尋後，發現主辦貼文中提到統戰部有提供支持協助，且出席人士有港澳台統戰部工作處處長，對耀樂的說法仍抱有懷疑：「細思極恐。」

▲網友爆料耀樂參加杭州青年交流團。（圖／翻攝自Dcard）



對此，耀樂事後也在IG限動澄清，直呼太瞎，解釋這場活動的報名費都是自己全額繳清，動機單純是因為之後要定居杭州，想認識些新朋友才報名參加，「我不太懂網友拿我一兩張照片，就可以編造出這一長段故事出來是怎樣。」強調全場只有自己一個台灣人參加，「不存在我被統戰部邀請去參加，也不存在什麼其他陰謀論。」

▲耀樂回應參加杭州青年交流團。（圖／翻攝自耀樂IG）



底下的網友也出現兩派聲浪，「有憑有據的說出征抵制可以啊，重點是一堆自費去中國旅遊的YTR都被拿出來出征？？這是什麼批鬥大會」、「有證據明顯的情況沒問題啊，問題是現在的氛圍就是有人看見黑影就開槍，不查證還要呼朋引伴去燒人」，認為應該要有確鑿的證據，否則不該捕風捉影。

▲網友反應。（圖／翻攝自Dcard）

耀樂全文：

所有的機票交通是我自費的

這個活動本身有報名參加的費用

也是我自己繳清的

我就是單純過去看看朋友順便認識些新朋友

不存在我受邀參加淺移默化幫他們宣傳

起因我看朋友的ig 在po這個活動

因為那時候本來就在杭州所以我問他能不能順便參加

我想說可以看看他順便認識些新朋友

那在訊問後他們讓我參加就這麼單純而已

這個活動的面相是在說打造香港與杭州的經濟橋樑

活動本來就有政府的長官參與

全場只有我一個混進去的臺灣人

不存在我被統戰部邀請去參加

也不存在什麼其他陰謀論

這就是為什麼我這次透過的是香港的青年商會報名的

而不是透過台灣的青年商會

活動全程我也一直強調我是因為剛好人在杭州

只是因為之後要定居杭州我提前來認識當地人

順便透過他們的介紹了解當地的環境

在場有幾百雙眼睛盯著我我真的就是這樣說而已

我要定居杭州早在年初就有這個想法

只是一直沒有下定決定要真的搬過去

所以我在透過其他方式了解這塊我之後要定居的土地

我那幾天的動態也都只有發發食物與我的瑣碎生活

我不太懂網友拿我一兩張照片

就可以編造出這一長段故事出來是怎樣

把碎片化的訊息加以改編就可以變成一個全新的故事

你們這些跟風獵巫的人真的也很噁心

笑看他人小粉紅照鏡自己小玻璃









