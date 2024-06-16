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BTS 7人合照驚見「阿翰現身」！網嚇：也變太瘦　真相害粉絲笑翻

記者田暐瑋／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）7位成員於2022年接續入伍，大哥Jin日前退伍舉辦擁抱會，隊長RM也在官方IG上傳7人合體照，幾位隊員頂著超短平頭合照，但有網友乍看到SUGA驚呼：「救命我第一眼看到以為是阿翰！」引來大批粉絲笑翻，「可以懂你，但還是不許這樣說！！！哈哈哈哈。」

▲防彈少年團7人合照，SUGA被認成阿翰。（圖／翻攝自Dcard）

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有網友看到防彈的7人合體照，在Dcard驚訝發文，「救命我第一眼看到以為是阿翰，還想說 哇！阿翰也變太瘦他也去醫美嗎？結果才看到其他成員。」這張合照在社交媒體上迅速傳開，更有人幫忙做了對比圖，笑說：「我看到照片真的超感動，但是⋯⋯但是⋯⋯」

▲防彈少年團7人合照，SUGA被認成阿翰。（圖／翻攝自Dcard）

▲防彈少年團7人合照，SUGA被認成阿翰。（圖／翻攝自Dcard）

許多粉絲見了也覺得有趣，忍不住笑出來直呼真的有點像，「原來不是只有我這樣覺得，還超想Po但怕被我朋友打死哈哈哈」、「笑死，我看到阿翰了，超像」、「今天剛看到也認錯，對不起一定是我的問題」、「路人沒在追，一眼就看出來，放大看更像XD」、「超好笑，身為粉絲笑到不行很抱歉」。

▲防彈少年團7人合照，SUGA被認成阿翰。（圖／翻攝自Dcard）

▲粉絲反應。（圖／翻攝自Dcard）

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關鍵字

BTS, 防彈少年團, SUGA, 阿翰

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