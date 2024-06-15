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心疼！張學友道歉自認「表現最差的一場」：連我自己都很難包容

記者蔡琛儀／台北報導

「歌神」張學友今（15日）在台北小巨蛋開唱，是他今年台北演唱會的倒數第二場，昨晚他抱病上場感動萬名歌迷，今晚他為了保持體力，更難得沒有和樂手一起彩排，但他談到昨晚的表演，自承是此套巡演裡表現最差的一場，「連我自己都很難包容自己。」並再次和大家道歉：「之前取消3場的觀眾朋友，跟大家道歉，希望大家原諒，沒有任何人會比我更想唱。」

▲▼張學友「60+」巡迴演唱會澳門站。（圖／環球提供）

▲張學友今晚開唱。（圖／環球提供）

他透露，之前在馬來西亞暈眩發作，也在上海確診過，「本來以為前兩次都經過了，現在應該很棒沒事了，什麼倒霉的都過了，但倒霉的還有。」談到自己罹患RSV，張學友笑說以為只是中了小孩的病毒，沒想到傷害比新冠肺炎還強3倍，「新冠本來也說是攻擊呼吸道，但就沒攻擊我，可能是看我年紀大，這次小朋友的（病毒）就直接攻擊我上呼吸道，對一個歌手來講是非常艱難的事情。」

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張學友說，這次開唱身體雖然還沒有好，只是抱著試一試的心情，「大家已經排隊排那麼久了，搶票搶那麼久，我再讓大家失望，我自己實在過意不去。」

▲▼張學友「60+」巡迴演唱會澳門站。（圖／環球提供）

▲張學友心疼粉絲排隊，因此仍堅持開唱。（圖／環球提供）

不過他表示這次生病有兩大收穫，一是自己瘦了，另一個則是發現粉絲是真的愛他，「當我唱最後一首歌的時候，大家都坐在下面唱得很開心，奇怪了你們不是來聽我唱歌嗎？唱成這樣你們都那麼開心，我唯一可以自己解釋的就是，你們是真的愛我的，在這裡衷心的謝謝所有台灣的朋友對我的愛護，我也會加油的！」

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