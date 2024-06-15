賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

記者劉宛欣／綜合報導

賴冠霖14日突然將微博大頭貼換成全黑圖，拋出震撼彈宣布「本人將轉變賽道」，帳號轉交工作人員管理，隨後關鍵字「賴冠霖 退圈」就衝上微博熱搜榜首，掀起陸網瘋狂討論。由於原先貼文中沒有明確表示退出演藝圈，網路上出現各種猜測，15日他的長文信件曝光，證實即將退圈，向多年來支持自己的粉絲表示「去學習如何更愛自己吧，我永遠愛你們」。

▲賴冠霖宣布退圈讓粉絲相當震驚。（圖／翻攝自微博）

賴冠霖的信在15日曝光，信中他向大眾以及粉絲宣布退圈。他感性地說道「該從哪裡開始說起呢…我幻想過這一天的到來，這使我期待，我幻想過這一天不要來，這使我恐懼」，目前他已經與公司談妥解約，正式轉向幕後發展，但他也坦言在跟同事們告別時，沒有人理解這決定，但他仍堅持自己的路，並無奈地說「人們把發生在我身上的事情想的理所當然」，這是對他的肯定，但也讓愛好自由的他受不了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賴冠霖退圈信。（圖／翻攝自微博）

賴冠霖心疼粉絲，自己叛逆、不服從時，都會害粉絲要一起承擔，如今要轉換跑道，粉絲也只能接受，他在寫信同時心想「哇，我們真是戰友情誼了…這種事現在都能很平靜地寫出來呢。請相信我，我在寫這段話的時候並不好受」，透露本想邀請粉絲到北京面對面交流，但由於工作室沒有經費了，只好作罷，他致歉「我真的很抱歉，一直以來我沒有給予你們硬氣的機會，不過你們千萬放心，我私下從來沒有跪過。就像我說過的『你們一直是我的底氣』」。

賴冠霖決定往前看，過去出道團體WANNA ONE、處女作等，對他而言都代表著某種意義，但他認為更重要的是表達自己，「把那一句句想說的話變成台詞，寫在白色的紙上，如果有一天我做成了，我會用最真摯的態度邀請你們進到影院」，透露自己將往編導之路前進，在那之前，他希望自己與粉絲都能將重心放在自己身上，學習如何愛自己。

以下為賴冠霖退圈信全文：

該從哪裡開始說起呢…我幻想過這一天的到來，這使我期待。我幻想過這一天不要來，這使我恐懼。在「綠植」（粉絲名）看到這封信的同時，我已經和經紀公司聊妥，解除協議，然後正式開始我的幕後生涯。我與台前所有的同事告別，並告訴他們我的決定…他們表示不理解。

我很堅決，時至今日，人們已經把發生在我身上的事情想的理所當然。「以前都挺過來了，這次也可以」、「這對他不算啥」、「他肯定能做好的」，我知道這是對我的一種肯定，但似乎愛自由的我接受不了。我心中有萬般的無奈和不捨，但我不知道如何說出口。因為在我的眼裡，這一切對你們來說更不公平。我叛逆，「綠植」被罵。我不服從，「綠植」被被針對。我要轉換賽道，「綠植」好像只能接受。我邊寫邊在想：哇，我們真是戰友情誼了…這種事現在都能很平靜地寫出來呢。請相信我，我在寫這段話的時候並不好受。

我甚至和工作人員討論過，想邀請你們來北京，創造一次面對面交流的機會。但是我做不到…工作室的帳上沒剩多少現金了。我真的很抱歉，一直以來我沒有給予你們「硬氣」的機會。不過你們千萬放心，我私下從來沒有「跪」過。就像我說過的「你們一直是我的底氣」。

這一次，我想這樣選擇。也許很多人還是會來給我建議，但我很堅決。我主觀地認為我們被創造出來，是學習如何去愛的。愛別人，但更重要的是愛自己。我曾無數次從噩夢中醒來，走到廁所，開燈，照鏡子…卻不愛鏡子裡的那個人。站在今天這個時間節點，我覺得只有這樣選擇，只有選擇轉幕後了，我才會真正地珍惜我過往的經歷。

我們都應該學會往前看了。所謂的起點、出道團體、處女作等等，它們代表了某種意義。

我認為更重要的是表達自己，把那一句句想說的話變成台詞，寫在白色的紙上。如果有一天，我做成了，我會用最真摯的態度邀請你們。我會邀請你們進到影院，為我的作品書寫最客觀的一筆。在那之前，讓我們回歸個體，去學習如何更愛自己吧。我永遠愛你們。

秋天會離開，秋天還會回來。但現在不是秋天。只要你願意，讓這封信躺在你的腦海中。

總有一天，我們都會明白的。

賴冠霖2024/06