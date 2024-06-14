奧斯卡雙影帝合體鬧事！　麥特戴蒙、凱西艾佛列克搶劫失敗搞逃亡

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢的好友檔、奧斯卡金獎雙影帝麥特戴蒙（Matt Damon）與凱西艾佛列克（Casey Affleck），繼《心靈捕手》、《海邊的曼徹斯特》後再度攜手合作。兩人主演並共同擔任監製，打造動作劫盜電影《鬧事之徒》（The Instigator）。

▲（左起）麥特戴蒙與凱西艾佛列克，好兄弟攜手合作《鬧事之徒》。（圖／Apple TV+提供）

麥特戴蒙的好友、凱西的哥哥班艾佛列克（Ben Affleck）也將參與製片，並找來《神鬼認證》、《明日邊界》導演道格李曼（Doug Liman）執導演筒。這同時也是麥特戴蒙自2002年的《神鬼認證》，時隔22年與導演道格李曼（Doug Liman）再次合作。

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《鬧事之徒》描述一個走投無路的父親（麥特戴蒙飾）和一個剛出獄的前科犯（凱西艾佛列克）被迫合作，不情願被湊作堆的兩人捲入一場搶案，將攜手搶奪貪腐政客的不義之財。不料竟搶劫失敗，意外鬧出一場荒腔走板的逃亡之旅。

▲麥特戴蒙（左）與凱西艾佛列克（右）從小學時期就結識成為好友。（圖／Apple TV+提供）

曾以《海邊的曼徹斯特》拿下奧斯卡金獎影帝的凱西艾佛列克，這次不僅參與監製工作，也與《山巔之城》查克麥拉倫（Chuck MacLean）一同擔任編劇。凱西艾佛列克表示《鬧事之徒》的靈感來自於他非常喜愛的《午夜狂奔》、《虎豹小霸王》和《日舞小子》等經典作品，同時表示他一直都想發展一部「兄弟檔動作喜劇 」。

▲麥特戴蒙的好友、凱西的哥哥班艾佛列克也參與製片。（圖／Apple TV+提供）

麥特戴蒙（Matt Damon）與凱西艾佛列克（Casey Affleck）兩人從小學時期就結識成為好友，是現實生活中的哥倆好，這次他們將故事搬回到家鄉波士頓作為背景，結合喜劇元素與動作冒險，以全新的方式呈現劫盜電影。《鬧事之徒》將於8月9日Apple TV+全球上線。