羅蘭點名郭泓志「女同事都愛他」！　爆被逼聞KID腋下：真的蠻臭的

記者孟育民／綜合報導

三立、華視與文策院聯手日本極東打造的實境節目《上船了各位！》，橫跨台日的獨木舟冒險挑戰，由KID領軍出海，帶著胡宇威、郭泓志、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美挑戰人生極限，一起跨越國際的海上大挑戰！7人經歷55小時終於抵達石垣島，日本火紅的男公關羅蘭也參與節目，擔任應援隊長在岸邊搖旗應援。昨（13日）在當地舉辦記者會，羅蘭爆料在慶功宴時無意間還聞了KID腋下，直呼：「我沒告訴他本人，真的蠻臭的。」

▲羅蘭出席《上船了各位！》記者會，和KID、胡宇威、郭泓志、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美首次合作。（圖／三立、華試提供）

羅蘭是因為這個節目第一次和七位藝人合作，沒想到席間羅蘭竟聞了KID的腋下，問起感受，羅蘭傻眼表示：「真的滿臭的，就是男性的腋下。」他說當時大家很開心的在喝酒，KID先起哄提出要求，他也直接答應，不忘誇讚KID是團隊裡的氣氛擔當，即使語言不通仍讓他感到親切。不過，KID聽到羅蘭說自己腋下很臭，替自己圓場說：「他有跟我距離一公尺，因為很濃郁，他這個人就是愛開玩笑。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼羅蘭接受台灣媒體訪問。（圖／三立、華視提供）

羅蘭除了有「日本第一牛郎」的稱呼，更有經營自己的牛郎店，問到三位男性誰比較有當男公關的潛力，他笑逗趣說「太老」，接著表示若以自己是老闆的標準來看，胡宇威、郭泓志都很適合，他稱讚郭泓志體格很好且相當有魅力，身邊的女性員工很喜歡他；至於蔡昌憲和KID，羅蘭表示蔡昌憲好像會被吃掉，而KID則是需要再鍛鍊一下肚子。

▲▼郭泓志被羅蘭高度誇讚。（圖／三立、華視提供）

郭泓志獲得羅蘭高度的讚美，聽聞後有點難為情說：「原來我這麼吃香，他們如果有需要支援的話我可以，但他們要等我三天。」眾人追問當牛郎價碼要開多少？他直言：「有時候我們是為了藝術會犧牲的。」