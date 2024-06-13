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YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「眾量級」由情侶檔Andy、家寧組成，2人交往將近9年時間，不過日前有網友發現Andy疑似把情侶合照全刪了，因此懷疑2人可能分手，雙方皆無正面回應。為此，家寧今（13）日PO出自拍抒發心情，當被網友問「少了Andy嗎」、「何時能看到2人同框」，她也親自解答。

▲眾量級。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

▲眾量級由家寧及Andy組成。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

照片中，家寧身穿一件黑色細肩帶上衣，完美展現她纖細的鎖骨和肩線。她的妝容自然，略帶光澤的底妝突顯清新氣質，長髮自然垂落，整體造型簡約而不失時尚感，她做出微微側著頭的動作，露出甜美微笑，同時也在文中好奇問網友：「幫我看看我還缺少了什麼？」

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▲家寧（圖／翻攝自Instagram／帳號名稱）

▲家寧分享日前出國的自拍照。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，有網友留言問家寧是否少了Andy時，她也正面做出回應，表示Andy一直在。還有粉絲敲碗2人同框的時間點，家寧則說：「很快了」，透露她與Andy將公開合體。為此，這讓粉絲們相當興奮，並留言表示「我們等著」，對2人再同框充滿期待。

▲家寧回覆網友的留言。（圖／翻攝自Instagram／帳號名稱）

▲家寧回應網友的留言。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

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關鍵字

家寧, Andy, 網紅, YouTuber, 眾量級, 交往, 分手

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