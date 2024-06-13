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波特王爆中國砸錢邀10組台灣網紅拍片：我這篇文就當預言

記者黃翊婷／綜合報導

經常製作影片討論兩岸時事的百萬網紅波特王，12日在臉書發文聲稱，他收到可靠消息，推測7月下旬開始陸續會有台灣網紅前往中國旅遊拍片，預計有10組人，雖然並非訪中的人就一定是免費去的，但確實有這回事正在進行，「中共國務院就是有撥預算，要砸錢要來對台灣文化統戰」。

▲▼《沉默呼聲》首映記者會-波特王好帥 。（圖／記者黃克翔攝）首圖

▲波特王聲稱中國要砸錢對台灣進行文化統戰。（資料照／記者黃克翔攝）

波特王12日在臉書發文表示，根據他收到的可靠消息，推測從7月下旬開始，陸續會有台灣網紅前往中國旅遊拍片，預計有10組人，「招待主辦單位是海峽兩岸青年協會，會免費出機加酒，邀約名義是兩岸青年文化月。」

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波特王聲稱，他看過去年的合作影片，內容完全不談政治，也沒有設置連結網站，光看內容可能看不出來是受到邀約的互惠影片，「話先說到這，大家之後可以接著看，我這篇文就當預言。」

最後，波特王也強調，並非訪中的人就一定是免費去的，但確實有這回事正在進行，「中共國務院就是有撥預算，要砸錢要來對台灣文化統戰」，如果這個局被他說破了最好，若不能，希望大家心中都能有個預期。

不過，關於波特王的說法，目前尚未獲得相關單位回應，詳細情況仍有待進一步查證。

▼波特王臉書全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／波特王好帥）

波特王（圖／翻攝自Facebook／波特王好帥）

 

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