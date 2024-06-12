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挨告抄襲「命理界最大笑話」！詹惟中獲判不起訴　大手筆捐67具棺木

詹惟中遭控抄襲官司判決今出爐。（詹惟中提供）

▲詹惟中遭控抄襲官司判決今出爐。（詹惟中提供）

圖文／鏡週刊

詹惟中去年遭命理師張盛舒指控抄襲他的原創內容，侵犯其著作權，6月向法院提出告訴，檢察官判定詹惟中以不起訴處分，判決今（12日）出爐，詹惟中也發聲明表示「感謝司法正義還我公道」。並將以自己的名義做公益，將捐出67具棺木給需要的人，以回饋社會大眾。

詹惟中與張盛舒著作權官司纏訟1年，判決今天出爐，他特地感謝司法正義還他公道，並表示「在這一年的訴訟當中，竟然有人告我抄襲命理著作，我覺得這是命理界最大的笑話，我研究40年獨創各種風水命理的學問，造福人群，但卻遭人誣陷，在這一年當中我每每午夜夢迴焦慮失眠，為什麼我沒有做任何不守法的事，卻要被毀清譽，甚至還涉入牢獄之災，還好我行得正坐得直，我堅持走我自己的路，也相信司法終會還我清白，我也不會打敗，雖受謠言影響，但依舊廣受大家歡迎。」

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此外，他也感謝這一年來粉絲、家人、親友及律師們給予他的支持及鼓勵，是支撐他的最大力量，他也說：「針對有心人污名化我，我雖然不免有所憤怒，但我是佛教徒深思熟慮之後要有佛陀的心境，目前我選擇慈悲包容放下，只有用最大的慈悲包容心去面對才能夠為眾生做最好的模範，也希望這次不愉快的干擾跟破壞，讓我能夠有所警惕更加的小心，去多做善事多去幫助慈悲的大眾。」


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