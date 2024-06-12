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女主播劉盈盈成黃仁勳迷妹！　握手「真實表情」全被拍：難得這麼不冷靜

記者高語璠／綜合報導

有「AI教父」稱呼的輝達執行長黃仁勳，日前來台的一舉一動都被受矚目，不論走到哪身邊都有大批民眾圍繞，可見他的超高人氣。其中，主播劉盈盈也化身成小迷妹，透過社群發出與對方的合照，難掩興奮之情直呼「難得這麼不冷靜。」

▲▼劉盈盈分享與黃仁勳合照。（圖／翻攝自Facebook／劉盈盈）

▲▼劉盈盈分享與黃仁勳合照。（圖／翻攝自Facebook／劉盈盈）

▲劉盈盈分享與黃仁勳合照。（圖／翻攝自Facebook／劉盈盈）

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劉盈盈日前在社群發出與黃仁勳的合照，寫下「從未這麼期待可以跟偶像要到簽名」，透過照片可見到，站在黃仁勳身旁的她，臉上露出燦爛笑容，除了與對方開心留下合影，還抓住機會握手，「我的表情也太誇張，難得這麼不冷靜，只能說，遇到超強的行銷人才！甘拜下風。」

▲▼劉盈盈分享與黃仁勳合照。（圖／翻攝自Facebook／劉盈盈）

▲劉盈盈開心喊：「從未這麼期待可以跟偶像要到簽名」。（圖／翻攝自Facebook／劉盈盈）

文中，劉盈盈指出黃仁勳親民的地方，透露對方在離台前一晚，大廠大咖們宴請KTV，一路開唱到深夜11點，活動結束後也說I'm very tired（我有點累了），但仍不疾不徐，把簽名一個一個簽完，才上樓休息。這樣的小舉動，讓劉盈盈忍不住大讚「渾然天成的魅力怎麼來」。

【劉盈盈全文】

地表最強行銷專家～

還記得以前跑娛樂的時候，從未這麼期待可以跟偶像要到簽名，而且這麽想握手，握完後很興奮到忘記幫同業拍照回頭看照片，對照黃仁勳，我的表情也太誇張，難得這麽不冷靜，只能說，遇到超強的行銷人才！甘拜下風！

魔鬼藏在細節！
離台前一晚，大廠大咖們宴請頂級KTV，一路開唱到深夜11點，雖然步履闌珊，臉上泛紅還有酒氣，黃仁勳也自己說I'm very tired，但他不疾不徐，還是把簽名一個一個簽完，才上樓休息。我想就是這樣的小動作，讓每一個在場的人，都可以感受到他的親切，所以才會再一而再再而三的，有機會就想要再跟他互動。他也成為一個不須公關發通告，不須設議題，媒體就會主動跟隨發稿。
渾然天成的魅力怎麼來？

從成長過程中，自幼移民美國，那麼華人世界的用語，甚至台灣人喜好的親和力，應該都不熟捻，但他卻信手拈來，還毫無違和，怎麼辦到的？可能是父母從小養成（比如：台語）二來，有做足功課，再來經常來台灣，也持續和台灣友人保持友好關係，在重要的場合，重要的訊息發佈時，一定是用英文，但在需要緩和氣氛的時候，又夾雜了一句的台語或不輪轉的國語，簡直比國際巨星還懂！看到粉絲，搭肩握手簽名樣樣來，而且都是笑臉1號表情，這一招，也不輸給接地氣的政治人物。
如果下一趟他順道而行去花蓮賑災，看來，肯定會是比川普更好的總統

#黃仁勳
#仁來瘋
#Jensanity
#科技圈的泰勒絲
#據說年底前來台巡回演出
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