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Toro爆劈腿！前女友痛訴他「數度精神失控」　開車撞方向盤又躺地大鬧

Toro復出後，感情生活備受關注，不僅周旋於二女之間，前女友也跳出爆料。

圖文／鏡週刊

近來強勢回歸的天團Energy，僅剩的單身漢Toro（郭葦昀）被本刊直擊疑似周旋於2女之間，而且分別帶往新北淡水、新店一北一南住處，看似各自安好。Toro雖否認戀情，但有看不下去的前女友主動再向本刊爆料，在2020年時Toro也是在還有論及婚嫁的女友狀態下追求她，讓不知情的自己差點成為「小三」，而且交往期間Toro數度精神狀況失控，恐怖到讓她回想起來仍然心有餘悸。

Toro的「前女友」D小姐接受本刊訪問表示，她是在2020年疫情期間，透過共同朋友關係和Toro結識，因為他和自己的好友是哥兒們，所以對Toro並無太大戒心。認識後Toro常主動來聊天、邀約出遊，也一直以為他是單身，直到兩人已經頗曖昧，他才告知其實已有交往多年的女友。

Toro和D小姐當時交往僅3個月就分手。（讀者提供）

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▲Toro和D小姐當時交往僅3個月就分手。（讀者提供）

「有一天Toro約我去看演唱會，到現場之後覺得他情緒有點不對勁，突然抓我的手摸他臉，然後說自己被女友打了！」Toro向D小姐坦承，其實另有交往3、4年並且事業有成的企業家女友，只是對方曾結過婚還有一個兒子，因此父母一直很反對這段戀情。

據D小姐透露，網紅「卡卡」胡尹霏也曾是Toro的對象之一。（翻攝自胡尹霏IG）

▲據D小姐透露，網紅「卡卡」胡尹霏也曾是Toro的對象之一。（翻攝自胡尹霏IG）

當時企業家女友不斷提出想和Toro結婚，據悉，連婚期都已在討論階段，但到最後關頭，Toro稱因怕未來若有了孩子，不知該如何面對她和前夫的孩子，所以決定逃婚，進而提出分手。「Toro過幾天跟我說他們已經分開了，之後我們也就順其自然地交往。」

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲D小姐（右二）因為和Toro有許多共同好友，進而熟識交往，沒想到在一起後發現男方情緒控管很有問題。（讀者提供）

D小姐說：「但後來我發現他（Toro）根本有點在利用我，把我當助理用，幫他成立公司跑流程，假日還要幫他做簡報，現在想起來覺得我就是一個接盤俠！然後他現在還在做同樣的事情都沒長大，真的很瞎。」她如此回想與Toro的關係。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲多年前Toro（左）曾在臉書po出酒後和薔薔（右）的親密合照。（翻攝自Toro郭葦昀粉絲頁）

果然D小姐和Toro交往3個月就分手，有更大的原因是因為受不了他經常突然情緒失控，有次甚至把車停在大馬路上，「我們從新北淡水家中出發要去台北陽明山走走，我只是沒有表情，他就突然發飆認為我在不爽，開始大按喇叭、頭撞方向盤、用手敲窗，我嚇壞完全不知該怎麼辦…路人都來關心然後報警，後來是警察幫忙把車開回他家社區門口停放。」

另外有次也是在家跟D小姐一言不合，Toro就突然躺在地上大抓狂，大吼大鬧，讓她超級傻眼，費力把他抬回床上才冷靜下來。兩人交往期間，Toro因為工作不穩定沒收入，D小姐送過不少名牌包、鞋、服飾給他，連成立公司的會計師費用，也是自己貼錢出了。

D小姐向本刊回憶說道：「我們約會也都是各付各的，雖然沒什麼好計較，但只是覺得情侶應該互相，我有寫卡片的習慣，有次發現被揉爛丟在他的汽車後座，然後他超屌地回我說『妳知道我年輕的時候，我媽媽是弄了一間房間給我放卡片的嗎？！』」事過境遷後， D小姐還聽說Toro竟向身邊共同友人亂爆，扯說D小姐曾寫「血書」給他爸爸，讓D小姐聽聞後相當憤憤不平，「現在這年頭還有人咬破手指寫血書的唷！」

回應

針對前女友爆料Toro在還有論及婚嫁的女友狀態下追求她，交往期間Toro數度精神狀況失控等事，Toro經紀人對此表示，「空穴來風不回應。」


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