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歐陽靖遭酸「為了流量帶小孩出去玩」！　高EQ長文回：心靈很富足

記者劉宛欣／綜合報導

女星歐陽靖育有3歲兒子「新醬」，經常透過臉書記錄孩子的成長過程，還特地開設粉絲專頁「新醬出去玩」寫下母子出遊的心得。近日她有感而發，提起被質疑「帶小孩出去玩只是為了賺流量」，她大器給予回應表示「『體驗』帶給我們的美好時光，永存在母子倆人的心中」。

▲歐陽靖透露新醬是物慾很低的孩子。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）

▲歐陽靖經常透過社群抒發育兒經。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）

歐陽靖11日曬出與愛子新醬的合照，提起了兒子物慾很低一事，出門逛街不會吵著買玩具，連去最愛的樂高店，也會懂事地說「我們家已經有樂高了」，比起一般小孩喜歡的東西，他更喜歡「資源回收的垃圾」，自己DUY組成停車場、工廠、警察局等等，甚至只要丟幾個寶特瓶跟杯子給他，他就可以玩1個小時。

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歐陽靖坦言因為工作的緣故，常常收到業配和開團的玩具，但通常都拍完照就送給育幼院，新醬每次被問能不能把玩具送出去，總是回答「好喔！我有玩具～」接著就轉身去拆解廢紙箱之類的物品，此外，比起去遊樂園、迪士尼、環球影城等歐陽靖認為好玩的地方，新醬也更喜歡拿著放大鏡去公園找小蟲子，讓歐陽靖直呼「就是一個可以窮養的小孩」，而自己從未對孩子說過要省錢、賺錢很辛苦之類的話。

▲歐陽靖透露新醬是物慾很低的孩子。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）

▲歐陽靖透露新醬是物慾很低的孩子。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）

歐陽靖欣慰透露自己的價值觀被兒子影響，現在認為「體驗比擁有重要」，比起買衣服、染頭髮，更想拿預算去買廉航機票，母子倆人飛出去走走，她表示「新醬現在依然記得他2歲多第一次出國的細節！到哪裡、發生了什麼事情通通記得。」她坦言獨自育兒的負擔大，但仍感謝感謝老天給予她一個讓她沒什麼壓力的小孩。

歐陽靖直言自己的育兒方式常被批評「這麼常出去玩小孩子會不定心」、「不儲蓄小心坐吃山空」、「帶小孩出去玩只是為了賺流量吧？」她不以為意，表示「這就是價值觀的差異，沒有什麼好或不好，我也不會去批評別人的價值觀。反正『體驗』帶給我們的美好時光，將永存在母子倆人的心中，即使兩手空空，我們心靈很富足！」對於育兒價值觀很有自信。

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