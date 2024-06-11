ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李妍瑾前夫竟是榮一拉麵老闆　PO影片連蕭敬騰都按讚

記者葉文正／台北報導

藝人李妍瑾結婚4個月就因不想讓前夫獨守空閨，加上經濟上不願拖垮對方，而與任德榮離婚，不過有趣的是，任德榮被查出，是高雄知名「榮一拉麵」的老闆，還有不少網友稱他是「國民前夫」，讓過去常常低戴口罩現身的任德榮意外爆紅，現在PO個影片都有上萬人看，連蕭敬騰都去榮一拉麵的新聞底下按讚，讓他受寵若驚。

外送用▲▼李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好。（圖／記者劉亮亨攝、翻攝自李妍瑾臉書）

▲李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好。（圖／記者劉亮亨攝、翻攝自李妍瑾臉書）

對於跟李妍瑾只結婚四個月就離婚，任德榮表示：「當下我當然很不開心，但我也不想勉強她，至於外界說的背債跟家暴等等，我是覺得誇張了啦，哪對夫妻沒有爭吵，我也的確想要把她追回來。」面對婚姻觸礁，不僅難過，也想要跟對方再愛一次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲任德榮與李妍瑾離婚仍是好友。（圖／翻攝臉書，資料照片）

▲李妍瑾曾在拉麵店門口留影。（圖／翻攝臉書，資料照片）

但是他不僅PO影片有上萬人觀看，也有不少網友幫他加油打氣，稱呼他是「國民前夫」，任德榮也是看淡：「還有人寫我什麼幫派高級幹部，還有我們有債務什麼的，我就是生意人，只希望不要影響到妍瑾的形象。」只是外傳他的生意，不只是榮一拉麵，但他也表示：「拉麵店就夠忙的了，其他就是投資，小本經營。」

▲李妍瑾與任德榮今年元月底離婚。（圖／任德榮李妍瑾提供）

▲李妍瑾與任德榮今年元月底離婚。（圖／任德榮李妍瑾提供）

而李妍瑾也被問跟前夫復合的可能，但她笑說：「他真的是對我很好的男人，但我現在忙得要死，暫時不談感情啦，工作真得好忙，我還在繼續奮戰。」日前他到台中直播賣珠寶首飾，業績相當好，也讓她對直播帶貨重燃希望，想要靠自己打拼讓事業再創高峰。

▲任德榮與李妍瑾離婚仍是好友。（圖／翻攝臉書，資料照片）

▲張勛傑也曾去店裡吃拉麵。（圖／翻攝臉書）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

推薦閱讀

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」！罕訴心聲：怎睡得著

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」！罕訴心聲：怎睡得著

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」　超扯對比照曝光

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」　超扯對比照曝光

陳奕迅打球「突休克暈倒」！重摔濺血：傷口深可見骨　急縫30針住院中

陳奕迅打球「突休克暈倒」！重摔濺血：傷口深可見骨　急縫30針住院中

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

Toyz關26天「篠崎泫隔空示愛了」！開腿熱舞被回：給男友看　她親回應

Toyz關26天「篠崎泫隔空示愛了」！開腿熱舞被回：給男友看　她親回應

世新男畢業「3親姊顏值太頂」爆紅！起底一個歌手一個主播　網暴動朝聖

世新男畢業「3親姊顏值太頂」爆紅！起底一個歌手一個主播　網暴動朝聖

華語AV崩毀！「3個月1支片就偷笑」 吳夢夢認現況：無法讓人一直喜歡

華語AV崩毀！「3個月1支片就偷笑」 吳夢夢認現況：無法讓人一直喜歡

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

林明禎親弟娶妻「婚禮穿搭有夠辣」！蛇腰挖空外露　網虧：根本來踩場

林明禎親弟娶妻「婚禮穿搭有夠辣」！蛇腰挖空外露　網虧：根本來踩場

戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光

戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光

Albee算塔羅被警告「很多人想上妳」！男師嗆：小三臉 她冷靜回答了

Albee算塔羅被警告「很多人想上妳」！男師嗆：小三臉 她冷靜回答了

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」！罕訴心聲：怎睡得著

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」　超扯對比照曝光

陳奕迅打球「突休克暈倒」！重摔濺血：傷口深可見骨　急縫30針住院中

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

Toyz關26天「篠崎泫隔空示愛了」！開腿熱舞被回：給男友看　她親回應

世新男畢業「3親姊顏值太頂」爆紅！起底一個歌手一個主播　網暴動朝聖

華語AV崩毀！「3個月1支片就偷笑」 吳夢夢認現況：無法讓人一直喜歡

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

林明禎親弟娶妻「婚禮穿搭有夠辣」！蛇腰挖空外露　網虧：根本來踩場

戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李妍瑾, 蕭敬騰, 任德榮

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 芷霖被爆「男友劈腿逼墮胎」首露面　林襄救隊友自爆臉腫：剛打完醫美
  2. 最正主播葉映彤懷二胎　性別趴老公超開心卻被她質疑
  3. 「庄頭劇場」首度插旗金門！限定奇幻馬戲、街頭表演、市集開跑
  4. 蕾菈問「去上海要注意啥？」　鍾明軒開酸：別說中國好話！
  5. 胡歌睽違6年低調來台！　「活動資訊曝光」明將現身松菸交流青年
  6. 62歲黃秋生「血管阻塞」醫警告：一年後就會死！　想跟高捷尬黑道片
  7. 台灣大出品金穗獎《365分之一》上架MyVideo　新銳導演王彥蘋回母校特映學姊學妹暖心交流
  8. 愛莉莎莎宣佈「將賣掉全部名牌包」　曝9月計畫：光是想到就幸福
  9. 王陽明暌違10年重返《角頭》宇宙！　回到第一戰：將解答所有問題
  10. 李妍瑾前夫竟是榮一拉麵老闆　PO影片連蕭敬騰都按讚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366