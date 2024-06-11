李妍瑾前夫竟是榮一拉麵老闆　PO影片連蕭敬騰都按讚

記者葉文正／台北報導

藝人李妍瑾結婚4個月就因不想讓前夫獨守空閨，加上經濟上不願拖垮對方，而與任德榮離婚，不過有趣的是，任德榮被查出，是高雄知名「榮一拉麵」的老闆，還有不少網友稱他是「國民前夫」，讓過去常常低戴口罩現身的任德榮意外爆紅，現在PO個影片都有上萬人看，連蕭敬騰都去榮一拉麵的新聞底下按讚，讓他受寵若驚。

▲李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好。（圖／記者劉亮亨攝、翻攝自李妍瑾臉書）

對於跟李妍瑾只結婚四個月就離婚，任德榮表示：「當下我當然很不開心，但我也不想勉強她，至於外界說的背債跟家暴等等，我是覺得誇張了啦，哪對夫妻沒有爭吵，我也的確想要把她追回來。」面對婚姻觸礁，不僅難過，也想要跟對方再愛一次。

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▲李妍瑾曾在拉麵店門口留影。（圖／翻攝臉書，資料照片）

但是他不僅PO影片有上萬人觀看，也有不少網友幫他加油打氣，稱呼他是「國民前夫」，任德榮也是看淡：「還有人寫我什麼幫派高級幹部，還有我們有債務什麼的，我就是生意人，只希望不要影響到妍瑾的形象。」只是外傳他的生意，不只是榮一拉麵，但他也表示：「拉麵店就夠忙的了，其他就是投資，小本經營。」

▲李妍瑾與任德榮今年元月底離婚。（圖／任德榮李妍瑾提供）

而李妍瑾也被問跟前夫復合的可能，但她笑說：「他真的是對我很好的男人，但我現在忙得要死，暫時不談感情啦，工作真得好忙，我還在繼續奮戰。」日前他到台中直播賣珠寶首飾，業績相當好，也讓她對直播帶貨重燃希望，想要靠自己打拼讓事業再創高峰。

▲張勛傑也曾去店裡吃拉麵。（圖／翻攝臉書）