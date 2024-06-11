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真人版《我推》女星突認「活著很痛苦」！　不堪酸民攻擊：我也是個人

記者黃皓瑋／綜合報導

20歲的日本女星齊藤渚（齊藤 なぎさ）外型甜美，在IG有著近46萬名追蹤者，曾是女團「=LOVE」一員的她，去年離開團體後，將重心轉往演員工作，今年初傳出她接下真人版《我推的孩子》，將飾演「露比」一角。不過她近期不堪惡評中傷，坦言覺得「活著很痛苦」，希望酸民可以停止謾罵。

▲▼齊藤渚。（圖／翻攝自X／saito_nagisa）

▲齊藤渚將演出真人版《我推的孩子》。（圖／翻攝自X／saito_nagisa）

齊藤渚9日透過X發聲，自曝在社群平台上遭到惡意言論攻擊，並透露不僅是她的性格、外表，連身邊的人都受到酸民攻擊：「如果一切都被否定的話，我連自己是什麼都不知道了。」也坦言不斷的批評讓她難以承受：「活著很痛苦，呼吸也變得困難。」

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▲▼齊藤渚。（圖／翻攝自X／saito_nagisa）

▲齊藤渚坦言遭受酸民攻擊。（圖／翻攝自X／saito_nagisa）

齊藤渚坦言自己還有不足、需要成長的地方，但還是希望大家能用好話來對待他人。她也強調在社群平台上的發言，都會直接傳達給本人，呼籲大家「不要忘記一句話就能毀掉一個人的心靈和身體」。貼文至今已吸引超過1000萬名網友關注，也有許多人湧入留言區為她打氣：「要對1個才20歲的孩子留惡評嗎」、「我們站在你這邊」、「謝謝你說給我們聽」。

(外送稿用)▲▼齊藤渚。（圖／翻攝自IG／saitou_nagisa）

▲齊藤渚呼籲大家停止以惡評重傷他人。（圖／翻攝自IG／saitou_nagisa）

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