玉兔「先有後婚2年」吐最大遺憾！泛淚怨尪：生完小孩就沒關係了嗎

記者潘慧中／綜合報導

玉兔（鄭如吟）與導演老公Howard結婚後，育有一個兒子。然而，近日被問到婚後至今最生氣的事情時，她泛淚坦言：「他到現在都還沒有跟我求婚。」

▲▼玉兔最氣老公的事情就是對方至今尚未求婚。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



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玉兔在《小姐不熙娣》解釋，當初是先有後婚，由於懷孕時期很焦慮，Howard只能盡可能地安撫她，未料老公不小心說溜嘴「我會在寶寶性別趴跟妳求婚」！提前被破梗的她，連忙要另一半再想其他的求婚時機。

▲▼玉兔老公曾經說溜嘴求婚的時間點。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



沒想到生完小孩近兩年，Howard仍然尚未正式求婚，玉兔只能羨慕地看別人的求婚片段，「我會不會這一輩子都沒有求婚，好像生了小孩就沒關係了？」

▲玉兔很感慨。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



玉兔希望Howard能偷偷策畫求婚儀式，否則將成為她的一大遺憾，「每次吵架的時候，我都會說對啊你都沒有求婚，我就這樣嫁給你，我人生好像就這樣了，好像你吃定我的感覺。」

▲▼玉兔講到泛淚。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



對此，Howard解釋他並非不求婚，畢竟戒指都買好了，只是因為和玉兔都24小時在一起，「要做一些特別的事情其實非常難」，一直有在思考更好的求婚方式，「我不想要草草了事…我覺得我們會在一起一輩子，所以不管什麼時候，我做這件事情應該她都是可以的。」

▲玉兔老公解釋尚未求婚的原因。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）