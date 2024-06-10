北影《福田村事件》頭香完售　林柏宏「主演2戲」全秒殺

記者許逸群／台北報導

2024台北電影節自昨（9日）正式開賣，日星井浦新、田中麗奈主演的《福田村事件》搶頭香秒殺，影展大使林柏宏人氣驚人，主演的兩部電影《愛的噩夢》與《莎莉》緊接著完售。另外，今年首推的「哇靠北影套票組」300組更在開賣首日售罄，剩餘場次持續熱銷。

▲▼林柏宏主演的《愛的噩夢》與《莎莉》都秒殺。（圖／台北電影節提供）

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今年台北電影節開幕片為導演洪伯豪最新作品《乒乓男孩》，主演徐若瑄、鄭人碩、施名帥與魏蔓等人都將出席映後QA，熱血的雙打男孩故事，很是勵志人心；話題日片《福田村事件》則將於台北電影節舉行台灣首映，日本名導森達也、男女主角井浦新、田中麗奈確定來台會影迷，兩個場次共827個座位一場已火速完售。

▲井浦新與田中麗奈主演的《福田村事件》。（圖／台北電影節提供）

今年日本電影受到影迷熱烈歡迎，包括新垣結衣新片《異國日記》、《邪惡根本不存在》以及《我心裡的太陽》都只剩下零星票券；音樂家石橋英子將現場演奏的《GIFT》配樂場也正熱銷中。國片同樣亮眼，像是會有影人黃冠智、施名帥出席的國片《愛作歹》、紀錄片《無米樂》導演顏蘭權新作《種土》都接近完售。

今年兩位焦點影人貝拉塔爾和許秦豪也都深受觀眾喜愛，貝拉塔爾三部作品的經典回顧，掀起影迷搶購風潮，毫無懸念的收官之作《都靈之馬》已有場次售罄，《局外人》和《家庭公寓》都在熱銷排行榜。

許秦豪的最新作品、閉幕片《非普通家族》靠三大卡司薛景求、金喜愛及張東健飆戲，選片指南中影評人塗翔文特別指出：「焦點影人是我看影展最喜歡的單元，因為可以在最短的時間內快速的看完一個導演的重要的作品。」好比曾經讓他震撼的許秦豪首部導演作品《八月照相館》。

被稱為韓版《花樣年華》的《外出》也是不容錯過，裴勇浚搭檔孫藝珍因為另一半的出軌而相識，也上演了一場不倫戀愛，「師奶殺手」與「國民初戀」的亮眼組合，大銀幕重現不能錯過。而《春逝》和《天文：問天》則分別展現許氏細膩且精準的情感捕捉。