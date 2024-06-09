任賢齊演唱會後台「小男孩粉絲舉海報」　奶音喊：任爺爺幫我簽名吧

記者陳芊秀／綜合報導

歌手任賢齊最近在大陸展開巡迴演唱會「齊跡2024」，近日到紹興演唱，現場正在祭拜儀式祈求活動順利時，出現小男孩粉絲舉海報守候，男孩大喊「任爺爺我看你」，令網友笑回「任少爺變任爺爺了」。

▲任賢齊演唱會後台出現小粉絲，男孩大喊「任爺爺幫我簽個名吧」。（圖／翻攝自IG／任賢齊）

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任賢齊IG更新影片，演唱會來到紹興站，眾人正拿香祭拜時，聽到小朋友大喊：「任爺爺我愛你！」鏡頭一照，有位小男孩和一位成人男子（疑似是爸爸）站在一起，小男孩雙手高舉著一個藍色的橫式海報，上面寫著「齊跡 在路上，任賢齊演唱會」。小男孩努力用小奶音喊著「任爺爺，請幫我簽個名吧」、「任爺爺我愛你」，還唱起他的歌曲〈兄弟〉，任賢齊最後也走來摸摸小男孩的頭，送他吃零食，為小粉絲簽名。

▲小粉絲喊「任爺爺我愛你」，還唱起任賢齊的歌。（圖／翻攝自IG／任賢齊）

▲任賢齊送小男孩零食。（圖／翻攝自IG／任賢齊）



現年57歲的任賢齊以歌手、演員之姿活躍兩岸三地，演出港片《九龍城寨之圍城》票房問鼎港片影史第2高。他憑一首〈心太軟〉爆紅大陸，近期則在當地展開巡迴演唱會，粉絲不分世代，網友見到小男孩喊「任爺爺」，輪番留言「任少爺變任爺爺了，弟弟唱得很好厚」、「童言無忌嗎小朋友的天真可愛」、「哈哈哈哈哈任爺爺哈哈哈哈哈」、「當我在弟弟的年紀時，任賢齊已經在唱再出發了」、「晉升為任爺爺了，弟弟唱得太好聽啦」。