珍妮佛羅培茲「19億豪華婚房」要賣了！　與班艾佛列克2年婚姻傳危機

記者黃皓瑋／綜合報導

美國巨星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與班艾佛列克（Ben Affleck）分手近20年後復合，在前年舉行盛大婚禮，一時傳為佳話。不過結婚不到2年的他們驚傳感情生變，不僅被爆料個性不合、分居，日前更被挖出已將要價6000萬美元（約台幣19.4億元）的豪華婚房出售，婚姻狀況引發關注。

▲珍妮佛羅培茲與班艾佛列克被爆料已出售婚房。（圖／達志影像／美聯社）



珍妮佛羅培茲與班艾佛列克2022年時，在拉斯維加斯舉辦世紀婚禮，隔年他們以約6000萬美元的價格，買下一間位於比佛利山莊的豪宅作為2人愛巢。然而據外媒《TMZ》報導，有多位知情人士透露，他們已經在今年5月委託房仲，要將這間2人生活過的婚房賣出，並被猜測恐怕將走上離婚道路。

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據了解，這間豪宅目前定價6500萬美元（約台幣21億元），雖然比珍妮佛羅培茲與班艾佛列克買入時的價格更高，不過由於他們在入住時砸重金裝修，再加上仲介費用、豪宅稅等支出，出售後預估仍會虧損百萬美元（100萬美元約台幣3241萬元）。

▲珍妮佛羅培茲與班艾佛列克近期頻頻被傳婚變。（圖／達志影像／美聯社）



珍妮佛羅培茲、班艾佛列克結婚以來，多次被謠傳感情生變，據外媒《In Touch》報導，班艾佛列克先前被爆出已搬離2人愛巢，而珍妮佛羅培茲近期則突然取消30多場巡演，並發聲明表示「正在抽出時間，與她的孩子、家人和親密朋友在一起」，被外界揣測是想要修復夫妻關係，不過婚變傳聞始終未得到夫妻2人證實。

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