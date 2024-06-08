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温貞菱幫慶生「第一張就曝媽媽年輕美照」！　精緻五官網驚：有出道嗎

記者張筱涵／綜合報導

温貞菱5日幫媽媽慶生，一群人相聚用餐，場面溫馨快樂，她更在貼文第一張照片放上媽媽年輕時的照片，清秀美貌和精緻的五官讓留言區是一片讚嘆，更有人說「跟志玲姐姐好像」。

▲▼温貞菱。（圖／翻攝自Instagram／forestwen）▲▼温貞菱。（圖／翻攝自Instagram／forestwen）

▲温貞菱替媽媽慶生。（圖／翻攝自Instagram／forestwen）

温貞菱5日發文寫道：「Happy birthday to you. You’re the angel in my life.（生日快樂，你是我生命中的天使）。」簡短2行字也充分表達對母親的深情厚意，其中一張更是母女倆親親且背景是連環愛心的照片。

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▲▼温貞菱。（圖／翻攝自Instagram／forestwen）

▲温貞菱和媽媽感情要好。（圖／翻攝自Instagram／forestwen）

另外，温貞菱在貼文的第一張照片上傳了媽媽年輕時的照片。網友對温貞菱媽媽的美貌讚不絕口，形容母女二人宛如同個模子印出的大小版，都是美人胚子，「温温和媽媽都盛世美顏」、「天啊！超超超級像的妳們！把眼睛或嘴巴遮起來都是温吧，吃氣質長大的兩位，生日快樂温媽媽」，還有網友好奇「温媽當年有出道嗎？怎麼年輕時照片會有種玉女偶像的感覺」、「温媽媽年輕的時候跟志玲姐姐好像」。

▲▼温貞菱。（圖／翻攝自Instagram／forestwen）

▲温貞菱媽媽年輕時的照片。（圖／翻攝自Instagram／forestwen）

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