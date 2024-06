温貞菱幫慶生「第一張就曝媽媽年輕美照」！　精緻五官網驚：有出道嗎

記者張筱涵/綜合報導

温貞菱5日幫媽媽慶生,一群人相聚用餐,場面溫馨快樂,她更在貼文第一張照片放上媽媽年輕時的照片,清秀美貌和精緻的五官讓留言區是一片讚嘆,更有人說「跟志玲姐姐好像」。

▲温貞菱替媽媽慶生。(圖/翻攝自Instagram/forestwen)



温貞菱5日發文寫道:「Happy birthday to you. You’re the angel in my life.(生日快樂,你是我生命中的天使)。」簡短2行字也充分表達對母親的深情厚意,其中一張更是母女倆親親且背景是連環愛心的照片。

▲温貞菱和媽媽感情要好。(圖/翻攝自Instagram/forestwen)



另外,温貞菱在貼文的第一張照片上傳了媽媽年輕時的照片。網友對温貞菱媽媽的美貌讚不絕口,形容母女二人宛如同個模子印出的大小版,都是美人胚子,「温温和媽媽都盛世美顏」、「天啊!超超超級像的妳們!把眼睛或嘴巴遮起來都是温吧,吃氣質長大的兩位,生日快樂温媽媽」,還有網友好奇「温媽當年有出道嗎?怎麼年輕時照片會有種玉女偶像的感覺」、「温媽媽年輕的時候跟志玲姐姐好像」。

▲温貞菱媽媽年輕時的照片。(圖/翻攝自Instagram/forestwen)