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清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

記者黃翊婷／綜合報導

日本AV女優白石茉莉奈出道2周年時曾與男優清水健合作，之後卻有長達6年的時間沒有合作，原來是因為在某次錄製電視節目時，清水健竟然一邊打招呼一邊揉她的胸部。白石茉莉奈在最新一部YouTube影片中，甚至親自示範還原現場狀況，讓一旁的清水健忍不住直呼抱歉。

日本AV女優白石茉莉奈公開封殺清水健6年的原因。（圖／翻攝自X／@shiraishimarina）

▲白石茉莉奈擁有傲人的G罩杯。（圖／翻攝自X／@shiraishimarina）

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AV達人一劍浣春秋7日在網站《Play NO.1》發文，內容提到，白石茉莉奈久違更新YouTube頻道，並找來清水健一起聊天，兩人從出道2周年合作一直講到為何之後有長達6年的時間沒有合作，原因就在於白石茉莉奈將清水健列入「黑名單」。

日本AV女優白石茉莉奈公開封殺清水健6年的原因。（圖／翻攝自YouTube／まりりんクラブ）

▲白石茉莉奈親自示範清水健當時的動作。（圖／翻攝自YouTube／まりりんクラブ）

一劍浣春秋表示，其實男優通常都會知道自己被女優列入黑名單的原因，而清水健惹火白石茉莉奈簡單來說就是活該，因為他在某次錄製電視節目時（非AV拍攝），看見白石茉莉奈似乎很緊張，竟上前一邊打招呼一邊揉女方的胸部，希望對方放鬆一點，結果白石茉莉奈馬上將這件事情告訴經紀人，他也因此被列為拒絕合作對象。

白石茉莉奈還在影片中還原清水健當時的動作，讓清水健忍不住自嘲害羞、差勁，最後他也向白石茉莉奈道歉。至於清水健是否已經從白石茉莉奈的黑名單中完全解禁，一劍浣春秋認為，兩人在2022年之後僅合作過一部作品，白石茉莉奈是否已經釋懷很難說，這件事情完全是清水健不好，如果不是重啟YouTube頻道需要流量，白石茉莉奈搞不好到現在還不願意理他。

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白石茉莉奈, 清水健, 一劍浣春秋, AV

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