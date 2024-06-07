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黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜！　陸網狂讚：淘汰也別讓他走

記者劉宛欣／綜合報導

歌手黃宣近日正在參加競賽節目《歌手2024》，超chill的表演風格以及獨特的幽默感成為討論焦點，擄獲廣大中國大陸觀眾的心。最新一集《歌手2024》在7日晚間播出，他除了自身的表演舞台以外，還擔起了主持工作，超強的台風以及口條再度成為關注焦點，「黃宣救場」關鍵字還衝上了微博熱搜，討論區皆為一片好評。

▲黃宣的口條與台風大受陸網好評。（圖／翻攝自微博）

▲黃宣與汪蘇瀧在最新一集挑起主持棒。（圖／翻攝自微博）

最新的一集《歌手2024》中，黃宣與汪蘇瀧一同上台主持，讓觀眾又驚又喜，節目上兩人一搭一唱，絲毫沒有尷尬的串場台詞，讓「黃宣救場」關鍵字一度衝上了微博熱搜，大陸網友紛紛愛不釋手稱讚黃宣「秒了99%芒果台主持」、「他太棒了！氣氛組非黃宣莫屬！」、「他就是淘汰了也別讓他走，他說話不乾巴，讓他主持！」、「好自然、好鬆弛，換其他人可能就在念空話了」、「我天，這個肢體語言好自信大方」、「太棒了他倆，比海泉和沈夢辰好太多了」、「打開電視就被笑死，黃宣留在內娛吧求求了」。

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▲黃宣的口條與台風大受陸網好評。（圖／翻攝自微博）

▲黃宣的口條與台風大受陸網好評。（圖／翻攝自微博）

《歌手2024》自開播以來話題不斷，前4集由胡海泉、何炅、沈夢辰等人穿插主持，黃宣與汪蘇瀧於7日晚間播出的第5集首度拿起主持棒就獲得好評，微博上也有許多人敲碗，希望兩人能加入主持群，每一期都想要看到兩人合作。

►黃宣主持片段點我

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歌手2024, 歌手, 黃宣

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