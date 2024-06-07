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訪問／邊佑錫想見許光漢！爆紅後「幫媽簽1小時簽名照」：我手不酸

記者吳睿慈／台北報導

南韓男神邊佑錫參演戲劇《背著善宰跑》爆紅，劇中主角名為「善宰」，不只粉絲瘋喊他「善宰」，連公司代表都叫他「善宰呀」。他7日在台接受媒體訪問，被虧是失去本名的演員，他笑得很開心回答：「我很開心，大家不論何時都可以叫我善宰！」人氣飆漲之後，連爸媽都跟他要簽名照，「那時候時隔2個月沒見到家人，我一回家父母就遞上一疊紙給我，我就坐在原地簽了1小時」，逗得全場笑出來。

▲▼邊佑錫想見許光漢！爆紅後「幫爸媽簽1小時簽名照」：我手不酸～（圖／藝凱娛樂提供）

▲邊佑錫非常樂意大家喊他「善宰」。（圖／藝凱娛樂提供）

邊佑錫所詮釋的「善宰」受到眾人喜愛，連公司代表都寵溺地喊他「善宰呀，我愛你」、「善宰呀還好嗎」，他笑喊「我很開心，不論何時都可以叫我善宰，連理事都這樣叫我，我有跟理事說『不要這樣叫我啦』，但這也代表著大家一起愛著這部作品。」

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家人沒有叫他善宰，反而是跟他要了很多簽名照，邊佑錫當場笑出來，「因為前陣子已經2個月沒見到家人了，我那時候一回家，父母就遞上一疊紙給我，我就坐在原地簽了1小時」，被問及記得簽了幾張紙嗎？他幽默回答「每次都百張吧」，現場記者笑虧「那陣子有手很酸嗎」，他做出舉啞鈴動作、露出驕傲表情回答「我有在健身，所以手不會酸」。

▲▼邊佑錫想見許光漢！爆紅後「幫爸媽簽1小時簽名照」：我手不酸～（圖／藝凱娛樂提供）

▲邊佑錫爆紅後，幫爸媽簽了1小時簽名照，他還幽默笑喊「我有運動，手不會酸」。（圖／藝凱娛樂提供）

話題聊到運動，《背著善宰跑》其中一幕有脫上衣場面，他分享拍攝前的準備秘訣，「那陣子有特地飲食管理，吃也是以蛋白質為主，開拍前還會做15分鐘伏地挺身」，他說得生動，還伸出兩隻雙手示範如何運動，成功逗笑所有記者。他的身材比例完美，若挑選最滿意的部分？他害羞回答：「因為我飾演游泳選手，所以應該是背吧，運動主要都是背部為主，一週6次，只休息一天。」

▲▼邊佑錫很驚訝許光漢認識他，。（圖／藝凱娛樂提供）

▲邊佑錫很驚訝許光漢認識他，希望有機會見到對方。（圖／藝凱娛樂提供）

邊佑錫的生日與許光漢同天，前陣子對方在韓國受訪時提到他，「我本來就很喜歡《想見你》，許光漢演技很好，本來就知道他了，但沒想到，他也知道我，我覺得非常驚訝」，兩人是否有機會合作？他馬上豎起大拇指比讚，「有機會的話，也想跟許光漢見見」。

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邊佑錫, 許光漢, 背著善宰跑

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