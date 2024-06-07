神明自己選！台灣五大家族「基隆顏家」後代演媽祖　平溪鐵路她家蓋的

記者蕭采薇／台北報導

台灣戲劇史上最長壽連續劇《戲說台灣》，自2001年播出，開播至今已23年，在即將邁向五千集里程碑，將推出全新大戲《天燈媽祖》。其中演出本次「媽祖」的林佳瑾大有來頭，為台灣五大望族「基隆顏家」後代，平溪鐵路就是他們家所建造，同時也是萬海航運慈善基金會董事。

▲《戲說台灣》演出「媽祖」的林佳瑾大有來頭，為台灣五大望族「基隆顏家」後代。（圖／記者李毓康攝）

《戲說台灣》過去曾拍攝將近40部有關媽祖的傳奇故事單元，這次《天燈媽祖》的拍攝，廟方特別指定由林佳瑾來演繹媽祖一角。林佳瑾透露，一切感覺都是冥冥之中的安排，「我們家是做海運了，特別感謝媽祖娘娘的保佑。而且我確定接下後，眼睛就變很腫，本來還很擔心，結果無意間看到媽祖的眼睛，也是上眼皮比較腫的。」

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林佳瑾表示平溪是家族祖先的發跡地，那條鐵道也是家族蓋的，她是第一次演戲就擔任媽祖的角色，她表示會受到注意主要是她曾擔任張峰奇MV的主角，也是飾演媽祖，而這次編劇也很照顧，將她的台詞都寫得很簡短。

▲萬海航運慈善基金會董事林佳瑾，被廟方指定在《天燈媽祖》演出媽祖。（圖／記者李毓康攝）

而林佳瑾本身就是長期吃素，所以拍攝前也沒刻意準備甚麼，不過每次只要媽祖造型完成，就覺得有跟媽祖合體，被問這次演出可有戲癮上身？她笑說自己覺得人生有一次的體驗就可以了，像這次演戲，飾演徒弟的演員都跪在旁，其實滿過癮滿爽的，如果真有機會再接觸戲劇，林佳瑾倒是想詮釋壞女人。

而張峰奇也是該戲劇的演出常客，這六年來演出超過十個單元劇，此次則飾演媽祖座下弟子轉世，暗中修煉妖術，這次除了張峰奇有參與本劇演出外，他老婆李亮瑾更是以「聲」相許，她演唱的《天燈媽》歌曲也將在戲說金曲播出。

▲張峰奇是《戲說台灣》演出常客，這六年來演出超過十個單元劇。（圖／記者李毓康攝）

是三立台灣台最長壽的戲劇節目，也是台灣最長壽古裝電視劇系列，戲說多年來全台走透透，造訪各地大大小小的廟宇，演繹超過上百個民間傳奇故事，更培育出眾多台灣台八點戲劇的一哥一姊，堪稱本土劇演員的搖籃。同時《戲說台灣》也放眼海外，在新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、印尼都受到華僑們的歡迎，官方Youtube頻道的觀看次數更超過2.2億，經典的故事情節更成為年輕一代的模仿對象，是宣揚台灣民俗文化的重要推手。