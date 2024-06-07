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國旗正妹76萬粉專無故被消失　JKF女郎謝立琪越拍越火

記者葉文正／台北報導

「國旗正妹」謝立琪KiKi有著三圍34D、25、35的傲人身材，相隔3年時間再度登上男性娛樂第一品牌JKF，成為2024年6月號封面女星，她穿上白色三點式泳裝展現仲夏戀人風情，南半球失守熱情噴發讓人直逼中暑等級。

▲「北藝大校花」JKF女郎謝立琪大尺度作品。（圖／JKF提供）

▲「北藝大校花」JKF女郎謝立琪大尺度作品。（圖／JKF提供）

謝立琪在年初舉辦的TSE台灣寫真博覽會上，一舉奪得「閃耀之星」競賽第三名，對於能獲得「活動期間賣出最多互動券的女郎」的評品肯定，人氣居高不下的她說：「我在活動上其實沒有刻意做什麼舉動招攬觀眾耶！應該就是歷年累積下來的用心有幸運被大家看見，讓他們也願意來現場支持我，只要看到有粉絲來都會特別感激，當然也因為我很認真，但能拿到第三名真的很驚喜！」

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▲「北藝大校花」JKF女郎謝立琪大尺度作品。（圖／JKF提供）

▲謝立琪每年都穿國旗比基尼。（圖／JKF提供）

提及因穿上國旗比基尼慶祝國慶日在網路上爆紅，又因為畢業於北藝大讓謝立琪KiKi有著「國旗正妹」和「北藝大校花」兩個封號，她直言自己沒有特別特別偏愛哪一個稱號，但很感謝粉絲支持，這兩個稱號自己都喜歡。

▲「北藝大校花」JKF女郎謝立琪大尺度作品。（圖／JKF提供）

▲謝立琪大尺度作品。（圖／JKF提供）

每年雙十節，謝立琪都會身穿國旗比基尼到各地拍攝作品，受到矚目同時卻也不免身陷爭議，她無奈地說：「之前在總統府前拍國旗比基尼，就被拿去政治炒作了，雖然我一直都不是會對政治表態的人，但當時真的被黑到不得不出來澄清，在此重申，我的國旗比基尼作品從來無關選舉，我也沒有任何政治色彩，而且我的76萬大帳被停權也是因為國慶日的照片，這件事對我影响很大。

▲「北藝大校花」JKF女郎謝立琪大尺度作品。（圖／JKF提供）

▲性感尺度爆表。（圖／JKF提供）

擁有致逆天身材的謝立琪，近來也拍攝不少JVID寫真大獲好評，她笑說：「感謝JKF打開我的尺度世界！（笑）但我後來也有認知到，作品色不色情，其實是要看當事人怎麼去呈現這東西，所以後來才想說，什麼尺度都可以，但我的堅持就是『我很性感，但我不色情』，自從把眼界打開後，態度也更怡然自得了，同時我也很感謝自己沒有讓自己走偏！」

▲「北藝大校花」JKF女郎謝立琪大尺度作品。（圖／JKF提供）

▲黑色更添神秘感。（圖／JKF提供）

工作多年的謝立琪透露難免有會職業倦怠，「其實本來是預計帳號突破100萬追蹤就不當模特兒了，沒想到才到76萬的時候就被滅掉了，只好砍掉重練，之後又經歷第二、第三、第四個帳號消失，真的心很累，但其實每次歸零之後，都會發現原來真的有粉絲不斷在支持著我，這都會讓我感到更珍惜，不知不覺就堅持到現在了。」

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