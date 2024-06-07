正式提告Netflix誹謗！　《馴鹿寶貝》瑪莎原型「求償超過55億」

記者劉宜庭／綜合報導

英國影集《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）由喜劇演員理查嘉德（Richard Gadd）自編自導自演，被視為是劇中「瑪莎」原型的58歲女子費歐娜哈維（Fiona Harvey）正式向Netflix提告，求償美金1.7億元（約台幣54.8億元）。對此，Netflix表示將積極捍衛此事，「支持理查嘉德講述他故事的權利。」

▲《馴鹿寶貝》瑪莎原型上節目受訪，自稱本名叫費歐娜哈維（Fiona Harvey）。（圖／翻攝自X）

《馴鹿寶貝》描述一名喜劇演員出於善意幫助一名女子「瑪莎」，卻意外遭受長期跟騷和掙扎，被視為是「瑪莎」原型的費歐娜除了遭人肉搜，日前更自願上節目受訪，否認劇中描述跟騷狀況，引發外界爭議。

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▲《馴鹿寶貝》描述喜劇演員遭到「瑪莎」長期跟蹤騷擾。（圖／Netflix提供）



早在上個月，費歐娜就曾發聲明表示將對Netflix提告，原因是她收到來自世界各地人們的騷擾轟炸與肉搜，如今正式提出告訴，綜合多家外媒報導，她求償超過1.7億美元，其中包括誹謗、過失、精神損害、實際損害賠償、侵犯公眾權利，以及要求得到《馴鹿寶貝》所有利潤等等。

針對此事，Netflix回應：「我們打算積極捍衛這個問題，並支持理查嘉德講述他故事的權利。」

▲《馴鹿寶貝》男主角自編自導自演的親身經歷。（圖／Netflix提供）