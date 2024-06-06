林美秀忍不住當眾落淚　不想邊唱邊哭：當歌手最不好的示範

記者蔡琛儀／台北報導

林美秀推出首張專輯《Lady Pum Pum》，並選在她57歲生日當天發行，而她專輯中的歌曲〈來春〉由金曲歌后彭佳慧譜曲、老公張熙明填詞、金曲歌王謝銘祐製作，是獻給已逝的母親，她忍不住哽咽落淚：「我問她說有好聽的話給我聖杯，結果一擲就有，我想說她應該很喜歡，所以不管怎樣都要6月6日那天母難日紀念她。」也說：「要唱這首歌，要讓我忘記很多事。」

▲林美秀想到媽媽忍不住落淚。（圖／記者屠惠剛攝）

林美秀媽媽病逝近13年，至今媽媽未曾入她夢裡，她說這樣代表媽媽不會讓她擔心，雖然每次一聽到前奏就會想哭，但她對自我要求極高，不希望屆時邊唱邊哭，「這是當歌手最不好的示範，不過若是大家跟著哭那就OK。」打算之後拿專輯到媽媽的塔位給她聽。

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她也想把這首歌送給已故導演好友陳慧翎，「可是導演是樹葬，怕CD不環保，我有放過〈來春〉給導演聽，告訴導演要趕快康復，因為MV要讓她拍。」沒想到最後陳慧翎仍撒手人寰，成為遺憾。

▲林美秀人緣好，首張專輯發片記者會有好友謝銘祐（左起）、彭佳慧、陳竹昇站台。（圖／記者屠惠剛攝）

在圈內人緣極佳的她，今天記者會有好友彭佳慧、製作人謝銘祐、陳竹昇來站台，郭子則擔任主持人，讓她開心不已，林美秀說這次發片是要做自己，「聲帶會隨著年紀改變，我跟老師說用我現在這個年紀的聲音，中庸一點，想讓大家都可以跟唱。」也趁機向公益單位、跨年廠商喊話邀約，至於是否期望明年金曲獎入圍，則說不要提前設想太多，「沒欲望對自己比較好。」