唐綺陽爆曾花20萬減肥！　買健身房會員「只洗3次三溫暖」公開減肥史

記者孟育民／台北報導

本周五晚間十點《公視主題之夜SHOW》播出法國紀錄片《地表最大減肥營》(Fat Camps)，講述在美國，兒童肥胖是日益嚴重的社會問題，有高達1400萬青少年罹患肥胖症，一半以上的超重孩童在學校遭受霸凌；有「國師」之稱的占星專家唐綺陽擔任主持，在製作單位力邀下，唐綺陽毫不猶豫答應參與關注肥胖相關議題，她在節目一開場更笑著表示：「今天我們就來好好討論『胖』這個話題，這一集肯定是要找我主持的！」，除了大方分享自己的減肥史，也盼能透過對話交流，消除大眾對肥胖者的歧視與刻板印象。

▲《公視主題之夜SHOW》探討肥胖相關議題，由占星專家唐綺陽擔任主持。（圖／公視提供）

聊到各種減肥方式，唐綺陽憶起自己曾為了減肥花費大筆健身房費用卻無功而返，她笑說：「我繳了20萬過，想說這麼貴的會員費我應該會去吧，沒有！我只去洗了三次的三溫暖，平均下來一次7萬，後來它就倒了，我發現花很多的錢並不能幫助到我，後來我又試，一次是要主持金鐘獎，另一次成功的經驗是接了代言工作，減肥代言非瘦不可，所以我後來發現我必須把它當成工作。」

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▲唐綺陽分享自己減肥的案例。（圖／公視提供）



談起肥胖體型所帶來的影響，擁有精緻五官的台法混血公民來賓Shaïne坦言從小因身形常受到異性使用貶低性的言語對待，最常聽到「妳瘦了我就跟妳在一起！」，導致在愛情中易產生自卑感，她分享後來是藉由諮商、讀書等方式才自我接納。唐綺陽對這段與自身體重和解的艱辛過程也有感表示，「為什麼會胖一點的女生有時候遇到渣男，就是因爲覺得自己不夠好，我們已經種下了這樣的因。」

▲現場找了20位公民來賓共同探討論壇主題。（圖／公視提供）



公民來賓們接著紛表形成自身肥胖的主因，包含「不良的飲食與生活習慣」、「心理因素」及「肥胖基因遺傳」等。對此，正在減肥的諮商心理師王雅涵表示自己是在被朋友提醒後才察覺有「情緒性進食」的問題，說明這是人們因心情差、壓力之下而有的異常飲食行為，建議大家可多從選擇認識食物中掌握更好的飲食習慣，避免減肥時的剝奪感，讓減肥能辛苦而不是痛苦。

▲減肥是許多人心中的人生課題。（圖／公視提供）



最後唐綺陽認為「單一審美」是造成很多傷害的原因，盼先肯定自己後，也能幫助別人，並改變社會審美方式，呼籲肥胖影響健康是須加以重視的課題，她表示，想「瘦下來」要靠自己覺醒，「我們唯一減肥的理由是為了自己、為了健康，如果奮鬥不成也沒關係，我們去好好的面對自己。」

