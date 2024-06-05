遭爆搶走藍心湄《女大》黃金時段！　曾莞婷不解發聲：何來擠掉之說？

記者王靖淳／綜合報導

女星曾莞婷在戲劇領域有亮眼表現，更是不少人心中的台劇女神，不過她最近卻被爆出接下節目《小姐姐請回答》的主持棒，將原時段由藍心湄主持、播出超過21年的節目《女人我最大》給擠掉，消息曝光後立即掀起各界討論。為此，曾莞婷今（5）日也在社群發文做出回應。

▲曾莞婷（圖右）在臉書發文闢謠。（圖／翻攝自Facebook／藍心湄、曾莞婷）

曾莞婷表示，藍心湄是她在演藝或商場上，值得學習的對象，更是自己很敬重及效仿的前輩，同時也坦言，主持對她而言是個新鮮的嘗試，這次的機會讓她感到既期待又怕受傷害。曾莞婷指出，自己每週只有1集的時間，因此不解為何會出現擠掉藍心湄的傳聞，同時也表示，她決定要做就會全力以赴，因此希望屆時大家會喜歡她的主持方式。



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▲曾莞婷（圖右）表示藍心湄是她很敬重的前輩。（圖／翻攝自Facebook／藍心湄、曾莞婷）

事實上，曾莞婷先前疑似在錄影當天於社群發文分享，接下新節目主持棒的真實心聲，她透露自己準備投入新身分的嘗試，同時也有感而發表示「有勇氣追逐就是值得肯定的1件事。」貼文在曝光後，除了吸引不少網友猜測她的新身分之外，同時也紛紛寫下「相信妳一定可以」、「給妳滿滿加油與支持」等鼓勵的留言。

【曾莞婷臉書全文】

真的不知道為什麼會有這種新聞出來

心湄姐一直是我很敬重跟效仿的前輩

無論演藝或商場上都是值得學習的對象

主持對我來說只是一個新鮮的嘗試

而且一個禮拜也才一集

何來擠掉之說

這次得到這個特別的機會

確實也是既期待又怕受傷害

但只要決定做我就會全力以赴

希望你們會喜歡屬於我自己曾氏風格的主持方式～