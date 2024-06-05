網熱議YouTuber頻翻車「零負評剩誰？」　他推7人：HowHow有哏不低俗

記者張筱涵／綜合報導

台灣論壇Dcard網友認為近年來YouTuber的翻車率高到慘不忍睹，因此發文詢問「零負評youtuber到底還剩誰」，並在內文列出心目中的7位，吸引800多則留言討論外，也有人提到「沒有誰是零負評的！有fans就會有hater」。

網友4日發文直指「近年來YouTuber的翻車率可說是高到慘不忍睹，先不說內容有沒有水準或是娛樂性，很多獲得流量以後一個個性走鐘或露出本性」，接著列出自認為可以看與支持的YouTuber，依序為HowHow、Hook、椅人Chairman、好味小姐、許伯和簡芝、霸軒小美以及Joeman。

▲發文網友認為HowHow（上）、Hook（中）、椅人Chairman（下）、好味小姐、許伯和簡芝、霸軒小美以及Joeman都是他心中的零負評YouTuber。（圖／翻攝自Instagram）



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該名網友也列出原因，HowHow有哏又不落於低俗且是好男人、好爸爸；Hook被形容為「到哪都是零負評的小可愛」；椅人Chairman則以勵志內容和正能量著稱；好味小姐的影片溫馨療癒也有娛樂性；許伯和簡芝的內容寓教於樂；霸軒小美以搞笑故事為主；最後他認為Joeman屢敗屢戰也算是一種「正面YouTuber」。

這篇文章很快就吸引網友討論，眾人紛紛對原PO的名單表達看法，或提出自己心中的人，「啾啾鞋，將近零負評」、「Joeman有吸毒不是零負評吧…負評很高欸」、「桑潔呢？覺得她好真，也好可愛」、「小短漫起家的阿啾，畫學長跟他的故事，還有他自己的故事，啾珠美人魚也很有名」、「看到標題想到孫沁岳，不確定算不算」。

不過，也有網友認為「沒有誰是零負評的！！有fans 就會有hater，請不要把YouTuber捧得太高，出事了再重重摔下還不夠，非得要一人出來踩一腳，這樣未免也太殘忍」、「每個人都有犯過錯啦，在那邊零不零負評的」、「有人喜歡就會有人討厭，要零負評大概就是還不夠紅」。

▲網友討論。（圖／翻攝自Dcard）