ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

太妍變胖竟沒被酸！神級美顏對比照公開　網讚：增重都是仙女

▲▼ 。（圖／翻攝自IG@taeyeon.smofficial）

▲太妍變胖竟沒被網酸！神級美顏與2023年對比照差超多。（圖／翻攝自IG@taeyeon.smofficial）

記者王威智／綜合報導

南韓女子團體「少女時代」的隊長太妍，去年疑瘦過頭而引發全網熱議。隨著這位35歲的女神在進入活動空窗期的休息階段後再度發出近照，不僅體態變勻稱且整個人看起來更健康、未有老態，仿佛回到2007年剛出道時的模樣，散發出清新的美。

去年以來，太妍疑似瘦過頭的問題引起了粉絲的關注，她的臉頰明顯凹陷，整體人看起來也瘦弱許多，就像是穿了一號小的衣服。臉部的瘦削程度如此明顯，幾乎讓人以為是修圖軟體將瘦臉功能開到最大。粉絲對於太妍的狀態十分擔憂，紛紛在網路上留言叮嚀她要多吃一點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，近日網友在南韓論壇上分享的太妍近照，卻讓粉絲們大呼放心。照片中的太妍，臉頰的肉感明顯回來，整個人也看起來更有活力和健康。這樣的變化引發了網友們的熱烈討論和讚賞。

許多網友表示：「看起來更好了」、「不管有沒有增重都是仙女」、「金太妍絕對要保護好妳的臉頰」、「這種程度還是很瘦呀！」這樣的反響顯示出，太妍的粉絲們對她的關愛和支持，更期待她能保持健康的身心狀態，繼續在舞台上閃耀。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

推薦閱讀

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國知名企業CEO」卻拒繼承　驚人身世起底

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國知名企業CEO」卻拒繼承　驚人身世起底

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰　大讚Dcard神網友逼出超強

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰　大讚Dcard神網友逼出超強

李妍瑾被爆離婚直播淚崩！　「緣份再早點就會好」鬆口：是我不好

李妍瑾被爆離婚直播淚崩！　「緣份再早點就會好」鬆口：是我不好

獨家／李妍瑾哭整晚認婚姻只維持4個月　前夫現身露面吐離婚真實原因

獨家／李妍瑾哭整晚認婚姻只維持4個月　前夫現身露面吐離婚真實原因

台網美澳洲「遭隨機攻擊」多人受傷送醫　嚇到想回台灣

台網美澳洲「遭隨機攻擊」多人受傷送醫　嚇到想回台灣

資深男歌手是隱形富豪！　「全球7地置產」驚人身家曝光

資深男歌手是隱形富豪！　「全球7地置產」驚人身家曝光

Soya發聲嗆小三：你不適合安慰我，適合好好道歉！　見她1舉動傻眼了

Soya發聲嗆小三：你不適合安慰我，適合好好道歉！　見她1舉動傻眼了

曾莞婷身家破億！報喜宣布新身份　擠掉藍心湄《女大》時段跨界主持

曾莞婷身家破億！報喜宣布新身份　擠掉藍心湄《女大》時段跨界主持

波多野結衣16年前出道照曝光！　AV達人Respect：她還要打下去

波多野結衣16年前出道照曝光！　AV達人Respect：她還要打下去

李妍瑾離婚內幕「家暴老公」　短命婚4個月…前夫被起底四海幫幹部

李妍瑾離婚內幕「家暴老公」　短命婚4個月…前夫被起底四海幫幹部

唐治平欠10萬房租「又爆吃霸王餐」！嗆店家：我是藝人　3天前母子大吵

唐治平欠10萬房租「又爆吃霸王餐」！嗆店家：我是藝人　3天前母子大吵

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國知名企業CEO」卻拒繼承　驚人身世起底

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰　大讚Dcard神網友逼出超強

李妍瑾被爆離婚直播淚崩！　「緣份再早點就會好」鬆口：是我不好

獨家／李妍瑾哭整晚認婚姻只維持4個月　前夫現身露面吐離婚真實原因

台網美澳洲「遭隨機攻擊」多人受傷送醫　嚇到想回台灣

資深男歌手是隱形富豪！　「全球7地置產」驚人身家曝光

Soya發聲嗆小三：你不適合安慰我，適合好好道歉！　見她1舉動傻眼了

曾莞婷身家破億！報喜宣布新身份　擠掉藍心湄《女大》時段跨界主持

波多野結衣16年前出道照曝光！　AV達人Respect：她還要打下去

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

太妍, 近照, 瘦身, 健康, 粉絲, 少女時代, twice, 韓國

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 耀樂宣佈離開台灣！　炎亞綸判決出爐「決定換個地方生活」
  2. 11歲兒被同學毆臉告贏了！　伊萊媽33字吐勝訴心聲
  3. 密陽性侵案受害者超慘！「身份外洩」被追到學校　警質問：是妳先勾引
  4. 音樂節「夏戀嘉年華」起跑　麋先生等夯團全員報到
  5. Gino約會女伴被拍發聲！　媽媽1反應逗樂他：越來越瞭囉
  6. 邱軍唱台語歌「夯到連日本人都翻唱」　演出邀約暴增五成
  7. 網熱議YouTuber頻翻車「零負評剩誰？」　他推7人：HowHow有哏不低俗
  8. 野生捕捉黃仁勳！粉絲圍堵「廁所在眼前上不了」　主播成功搶合照
  9. 獨家／崔佩儀兒子貝克宇將攻讀研究所　「寶貝妹妹」全身腫瘤急回台
  10. 太妍變胖竟沒被酸！神級美顏對比照公開　網讚：增重都是仙女

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366