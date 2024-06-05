太妍變胖竟沒被酸！神級美顏對比照公開　網讚：增重都是仙女

▲太妍變胖竟沒被網酸！神級美顏與2023年對比照差超多。（圖／翻攝自IG@taeyeon.smofficial）

記者王威智／綜合報導

南韓女子團體「少女時代」的隊長太妍，去年疑瘦過頭而引發全網熱議。隨著這位35歲的女神在進入活動空窗期的休息階段後再度發出近照，不僅體態變勻稱且整個人看起來更健康、未有老態，仿佛回到2007年剛出道時的模樣，散發出清新的美。

去年以來，太妍疑似瘦過頭的問題引起了粉絲的關注，她的臉頰明顯凹陷，整體人看起來也瘦弱許多，就像是穿了一號小的衣服。臉部的瘦削程度如此明顯，幾乎讓人以為是修圖軟體將瘦臉功能開到最大。粉絲對於太妍的狀態十分擔憂，紛紛在網路上留言叮嚀她要多吃一點。

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然而，近日網友在南韓論壇上分享的太妍近照，卻讓粉絲們大呼放心。照片中的太妍，臉頰的肉感明顯回來，整個人也看起來更有活力和健康。這樣的變化引發了網友們的熱烈討論和讚賞。

許多網友表示：「看起來更好了」、「不管有沒有增重都是仙女」、「金太妍絕對要保護好妳的臉頰」、「這種程度還是很瘦呀！」這樣的反響顯示出，太妍的粉絲們對她的關愛和支持，更期待她能保持健康的身心狀態，繼續在舞台上閃耀。