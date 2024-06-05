唐治平欠10萬房租「又爆吃霸王餐」！嗆店家：我是藝人　3天前母子大吵

記者田暐瑋／綜合報導

藝人唐治平的73歲母親被發現陳屍在住家頂樓，當警方找到唐治平本人時，他處於極度醉酒的狀態，多次否認遺體是他母親，據傳他近年來經濟狀況陷入困境，不僅傳出欠債，還會借錢度日，被起底多次吃霸王餐，稱自己是藝人，沒有付錢就離開。

▲唐治平現身派出所 。（圖／記者戴上容翻攝）

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唐治平與母親同住於淡水的租屋處，房租約1萬7千元，有近半年的時間沒有繳交房租，累計欠租約10萬元台幣，事發3天前母子曾為了就業事情大吵，母親憤而離家卻發生憾事。據《東森新聞》報導，他在淡水地區多次吃霸王餐，一次是點了餐沒有吃就要離開，嗆店家自己是藝人且根本沒有點餐，另一次則是用餐後和店家談要「以物易物」來付餐費。

對於唐治平的狀況，經紀人也相當擔心，對《ETtoday星光雲》表示：「最近這兩個月才開始有狀況，會帶著酒氣到拍攝現場。」據了解，唐治平和母親住在淡水已有1年多，之前已3年沒有拍戲，最近客串大愛台作品，卻因拍攝時狀況不斷遭換角，鄰居透露，平常唐媽媽都會到社區看報紙，無業的唐治平則常常拿著酒瓶在住家附近閒晃，還會不時發出聲音，住戶們對於他的行為都很擔心。

▲唐治平。（圖／翻攝自Facebook／唐治平）



據了解，當唐治平見到遺體，二度否認是自己的母親，當社區幹部第一時間到場時，渾身酒味的唐治平說：「這不是我媽媽」、「怎麼會有我家鑰匙？」隨後返家吃東西。直到第二次警方還拿出證件比對，唐治平依然否認是母親，直到唐治平表妹到場，才完成認屍，精神狀況令人堪憂。

