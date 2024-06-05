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大勢樂團1月突然宣佈解散！　「HYBS」吉他手Karn驚喜宣布來台

記者蕭采薇／台北報導

泰國大勢樂團「HYBS」今年1月突然宣佈解散，讓許多樂迷高喊遺憾未能見到他們最後的演出。近期團員們都開始了各自的solo計畫，其中吉他手Karn更驚喜宣布將於6月23日來台灣參加《So Wonderful Festival - Prelude No.2》音樂節，獻上他個人活動後的首次海外演出。

▲前HYBS吉他手Karn確定個人出演 《So Wonderful Festival - Prelude No.2》。（圖／Wonderful Entertainment Asia提供）

▲前HYBS吉他手Karn確定將來台。（圖／Wonderful Entertainment Asia提供）

去年以驚喜國際陣容驚豔全台樂迷的《So Wonderful Festival 》即將再度喚醒你對音樂節渴望。從 6 月 23 日在Zepp New Taipei舉行的《So Wonderful Festival - Prelude No.2》開始暖身，用最「夢幻放鬆」的氛圍，預熱即將來臨的夢幻音樂盛宴。

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泰國超人氣天團HYBS以其獨特慵懶復古風格和鬆軟活潑的的音樂旋律受到廣大樂迷的喜愛，Karn 作為樂團吉他手，以他精湛的吉他技巧和獨具魅力的現場演出風格征服無數的粉絲。離開團體後，Karn 開始了他的個人音樂旅程，化名「WIM」展開他的Solo音樂計畫，並甫於5月29日發表首支單曲《Mr. Feelgood》，用充滿幽默的歌詞與搖擺迷人的旋律宣告將再度佔領樂迷的夏日必聽歌單。

這次Karn的演出，不但將帶來他最新的音樂作品，讓台灣樂迷第一手感受最「WIM」的音樂，也將帶來經典的HYBS作品，喜歡HYBS的粉絲們，請務必一起見證這場象徵Karn音樂生涯新起點的演出。

這次Prelude No.2延續So Wonderful Festival的核心，再次呈現國際級的陣容與精緻的策劃的風格。繼泰國獨立音樂指標Phum Viphurit、新生代潮流女聲Mina Okabe、台灣樂團甜約翰後，再度公布驚喜陣容前HYBS吉他手Karn正式參戰。活動將於6月23日在Zepp New Taipei舉行，門票已於Ticket Plus遠大售票熱賣中。

 

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