獨家／結婚不到一年李妍瑾驚爆婚變　她失聯好友甄莉支吾其詞

記者葉文正／台北報導

藝人李妍瑾去年教師節(9月28日)與未婚夫小人物在松山戶政登記結婚，但時隔不到一年，她竟被傳出婚變！記者致電給李妍瑾，但她尚未回應，好友甄莉則表示：「從今年過年前就沒有看到她老公，有聽到她去高雄找老公，但是不是真的離婚你們要問她。」

▲李妍瑾去年九月戶政事務所登記結婚。（圖／記者劉亮亨攝）

李妍瑾與小人物去年9月28日下午，被目擊進入松山戶政事務所，兩人甜蜜登記結婚。問她心情如何，她竟回答：「走路胸部都很疼，肚子也好脹，覺得現在有G罩杯了。」應是當時準備凍卵的症候群，不過根據爆料者表示，李妍瑾應該是今年離的婚，詳細原因不清楚。今年演藝圈動盪不安，李妍瑾離婚等於又添一樁婚變訊息。

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▲李妍瑾今年參加東森直播電商Channel 5活動時，還說送老公飛機杯（圖／記者葉文正攝）

李妍瑾今年參加東森直播電商Channel 5與創新集團聯手主辦的「小直播大明星全台網紅聯播盛典」活動，現場盛況空前。她當時提到前男友欠她440萬元，她一、二審都勝訴，而當時她也笑說，「去年結婚後，跟老公聚少離多，還送老公飛機杯讓他自己解決。」

▲李妍瑾(左)被求婚成功後，開始籌備婚事，沒想到現在成泡影。（圖／讀者提供）

兩人去年登記結婚後，到年底十二月，李妍瑾也曾公布婚宴日期，預告將在今年4月20日(就是愛你)，與先生德榮在高雄婚宴，並點名圈內好友萁萁、Kid、梁赫群、王思佳、熊熊等人要到場觀禮，並要求好友們自填邀請函，因為她實在忙到無法一一通知好友們，但後來婚宴因故取消。

李妍瑾（李妍憬）去年9月28日登記結婚後，當時就透露將要進行取卵，並希望能拚出一個雙胞胎，而她也在10月3日取出14顆卵的好消息，當時還搞笑老公緊張到晚睡，比她還累，沒想到現在物是人非，這批受精卵不知該怎麼處置。