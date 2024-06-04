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熊熊求歡老公「心有餘而力不足」吐當媽轉變！　祖雄遇同狀況：讓我很受傷

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（5日）播出「可愛娃兒竟然是“婚姻殺手”？新手爸媽有了愛的結晶卻賠了愛情」，祖雄還提到女兒出生後，夫妻倆的恩愛次數也少了很多，這狀況讓熊熊聽了也有同感：「真的會心有餘而力不足，有一次我還想說跟老公約一下，結果晚上吃完飯後，就想說算了，還是睡覺好了，因為顧小孩真的沒幾個小時可以睡。」

▲▼ 熊熊、Mar。（圖／中天綜合台提供）

▲ 熊熊和Mar上節目分享遇而日常。（圖／中天綜合台提供）

祖雄抱怨有了女兒後，夫妻恩愛的時間就變少了，「生小孩前是偶像劇，生完小孩後，一對到眼，她就會用各種理由拒絕或者裝睡，有時候還會直接甩掉我的手，讓我很受傷。」佳娜則解釋：「我是媽媽，尊重一下，我要擠奶，有時候晚上很懶，我就會固定好一個姿勢一直到早上。」

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▲▼ 熊熊、Mar。（圖／中天綜合台提供）

▲祖雄坦言求歡遭拒很受傷。（圖／中天綜合台提供）

另外，祖雄覺得老婆佳娜產後脾氣變化很大：「我們以前從來沒有為了拍照吵過架，但現在我只要拍不好，她就會罵我，有一次我們到一個景點，我看到很多女生都在罵男友拍不好，我背脊發涼，好在這時候突然出現一個攝影師，我直接給他錢。」

▲▼ 熊熊、Mar。（圖／中天綜合台提供）

▲祖雄覺得佳娜脾氣變差。（圖／中天綜合台提供）

但佳娜看了攝影師的作品卻暴跳如雷：「他拍了半小時，我看到照片超氣，我說『你是攝影師嗎？拍得那麼不好，我不要付錢，不會拍照就滾』，但祖雄覺得不好意思，一直要付錢。」見佳娜回想起此事依然怒火難平，祖雄膽怯解釋：「我想說花錢消災，她在罵攝影師的時候，我在旁邊還很得意，想說還好不是罵我。」

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關鍵字

熊熊, 祖雄, 求歡, 佳娜

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