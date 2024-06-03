吳卓源神隱2個月突更新IG！　103字吐心聲：還以為找到幸福

記者王靖淳／綜合報導

有「鄉民老婆」封號的歌手吳卓源（Julia）在4月初爆出偷吃風波，當時她與男星朱軒洋在公園親密約會的模樣全被拍了下來，已經許久未公開露面的她，今（3）日久違在IG更新動態，分享1段自彈自唱的影片寫下：「還以為找到幸福，結果全是錯誤。」貼文一出，吸引不少粉絲湧入留言。

▲吳卓源有鄉民老婆的封號。（圖／翻攝自Instagram／juliawu94）

事實上，吳卓源上次更新IG貼文已是3月底，透過她今（3）日在發文內容可見到，她在影片中沒有露臉，而是錄下自彈自唱的模樣，並在文中附上1段歌詞內容，不難讓外界猜測，是在吐露前陣子捲入小三風波的真實心聲。貼文一出，讓不少歌迷紛紛寫下「謝謝妳回來了」、「請一定要讓自己好好的」的鼓勵留言。

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▲吳卓源、朱軒洋4月爆出偷吃風波。（圖／翻攝自Instagram／erantzhu_0404、juliawu94）

此外，吳卓源前陣子被公布將於6月8日、9日出席南臺科技大學的校園演唱會，同天的卡司還有歌手陳芳語（Kimberley）以及謝和弦，由於演唱會的主題名稱為「花花世界」，因此當消息一公布時，遭部分網友留言酸「真的是花花世界」、「會不會打起來」。

▲網友的反應。（圖／翻攝自Instagram／ff.world.2024）

【吳卓源IG全文】

還以為找到幸福

結果全是錯誤

看這世界煙硝和霧

回不到當初



就像傻瓜迷了路

話都說不出

有些事 只有 自己才清楚



不想再沈默

不想再哭了

怎麼拚回 心已碎



快忘了她是誰

才發現 掉進去那麼黑

低著頭往前追

我牽著她努力的去面對

誰會永遠的完美

