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T.O.P登上月球籌備2年夢碎！　受深遠影響：尋找下個冒險挑戰

記者吳睿慈／綜合報導

南韓藝人T.O.P是天團BIGBANG出身，2022年離開老東家YG娛樂，集中於個人活動，過去他曾加入登月計劃「dearmoon」，該活動由日本百億富豪前澤友作所提出，並與與美國太空探索科技公司「SpaceX」簽約打造太空船「Starship」，目標是以民間人士身分繞月一周旅行。怎料，籌備多年於1日宣布計劃取消，身為登月隊員之一的T.O.P隔天也在IG發文，認了無法登月，但他會繼續追夢！

▲▼T.O.P登上月球籌備2年夢碎！　受深遠影響：尋找下個冒險挑戰。（圖／翻攝自dearmoon官網、T.O.P IG、YouTube）

▲▼T.O.P原訂參與登月計畫「dearmoon」。（圖／翻攝自dearmoon官網、T.O.P IG）

▲▼T.O.P原訂參與登月計畫「」。球籌備2年夢碎！　受深遠影響：尋找下個冒險挑戰。（圖／翻攝自dearmoon官網、T.O.P IG、YouTube）

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登月計劃「dearmoon」2022年對外宣佈找齊登月成員後，太空船原預計在2023年底建造完成，但是直到2024年6月，仍未能傳來出發的消息，前澤友作召集8位團員，其中一個人就是T.O.P。T.O.P於2日在IG證實計畫取消，「這是在全世界誰也無法想像得到，且是為了人類發展所構成的偉大又美麗的藝術計畫。」

▲▼T.O.P登上月球籌備2年夢碎！　受深遠影響：尋找下個冒險挑戰。（圖／翻攝自dearmoon官網、T.O.P IG、YouTube）

▲T.O.P強調自己不會放棄夢想，會尋找下一個冒險旅程。（圖／翻攝自YouTube）

「dearmoon」正式籌備期2年，目前雖已取消，但T.O.P表示「我的夢想不會結束，被選為dearmoon隊員其中一員我感到很榮幸，以滿滿的心意感謝在這過程中獲得的經驗與友情」，他補充能夠參與此次計畫，不論是在他的人生或是之後創作的音樂都有很深遠的影響。

T.O.P追夢意念不滅，「我最終不會放棄我的夢想，我會再尋找下一個挑戰的新冒險」，登月創舉雖難執行，但他強調自己將再度啟程迎接新的挑戰。

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