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五月天阿信唱完鳥巢宣布「休息」震撼彈！首吐委屈心聲　粉淚：歡迎回家

記者田暐瑋／綜合報導

五月天近日在北京鳥巢開唱，不過上週演出時，主唱阿信脫口：「我們中國人，來北京就是要吃烤鴨。」引發兩岸網友熱烈討論。在演唱會的最後一晚，阿信似乎對連日爭議做出了回應，更提到五月天接下來會進入「沉澱」階段，2日更發文抒發心聲。

(外送稿用)▲▼五月天,阿信。（圖／翻攝自Facebook／五月天阿信）

▲五月天阿信。（圖／翻攝自Facebook／五月天阿信）

在大陸鳥巢演唱會的最後一晚，阿信感性地說道：「五月天這一路的遭遇，我想你們也可能曾遭遇過，被質疑、被否定，但我想今天我們不需要再多說一句證明的話。」關於之後的計劃，阿信表明，在進行了連續的演出後，接下來會進入一個短暫的休息和沉澱期，「是不是應該好好回去做新專輯了，5525演唱會之後，五月天會進入一個小小的休息、沉澱的階段。」

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▲五月天阿信。（圖／翻攝自微博／五月天）

▲石頭也在臉書發文。（圖／翻攝自石頭臉書）

▲五月天阿信。（圖／翻攝自微博／五月天）

對於連續好幾年都在各地進行巡迴演出，阿信表示希望能像披頭四一樣完成10張專輯的壯舉，透露了準備投入新作品的製作中，2日他也在微博發文寫道：「好像是一場夢！」石頭則是在臉書抒發心聲，「1st of June… A smile is worth a thousand words.（6月1日，一個微笑勝過千言萬語）」粉絲也在底下留言力挺，「等你們回家」、「懂你們的，自然會懂，無須過多言語」、「我們都在，等你們回家」。

▲石頭也在臉書發文。（圖／翻攝自石頭臉書）

▲石頭也在臉書發文。（圖／翻攝自石頭臉書）

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