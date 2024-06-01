孫安佐限動突丟2字！　轉發槍支照…泰呼麻闖民宅保釋金500泰銖

記者陳芊秀／綜合報導

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐在泰國普吉島呼麻，神智不清闖入民宅，被警方逮捕後，泰國當地4月媒體曾報導整起事件。他在IG限動兩度發文，又在限動放小丑插畫配文「隨便」，更轉發槍照。

▲孫安佐泰國呼麻闖民宅被當地媒體報導。（圖／翻攝自IG）

孫安佐先是在IG曬自拍照，PO文「家裡的人有病，還被怪罪在前女友身上，我好可憐」。接著貼出黑底白字圖，提及吃退燒藥、消炎藥、打疫苗等副作用，最後寫下「荒謬」、「荒謬的不只是醫生專家，更荒謬的是不去思考的受眾」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫安佐呼麻消息傳回台灣，限動發聲「我好可憐」。（圖／翻攝自IG）

接著孫安佐持續轉發貼文，包括插畫家的小丑圖，配文「隨便」，轉發生存遊戲的曬槍文，該則貼文內容「跟別人不一樣，才有個性」，最新一則限動則是與動漫有關。

▲孫安佐限動轉小丑插畫，配文「隨便」。（圖／翻攝自IG）

▲孫安佐轉發槍支照，原始貼文「跟別人不一樣，才有個性」。（圖／翻攝自IG）



網友注意到，孫安佐最新一則IG發文是曬出抗噪耳機，並說「最近滿需要的」。留言串過去數小時湧入留言酸諷「恭喜哥又達到人生新高度，嗨翻天了」、「你父母生你不如生塊叉燒」等。

▲孫安佐曾曬抗噪耳機截圖，並稱「最近滿需要的」。（圖／翻攝自IG）

據泰國普吉島台商會成員指出，其實孫安佐出事共有三次，第一次是4月呼麻後闖入民宅那一次，他沒有任何攻擊行為，只是神情恍惚，後被送醫治療。第二次則是進入賣場，也是神情恍惚最後被警方帶走。第三次則是5月9日，他失蹤兩天，到狄鶯飛往泰國時，孫安佐正在醫院治療，由媽媽將他帶回台灣。他的保釋金僅500元泰銖（約台幣442元），是由台商會代繳。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！