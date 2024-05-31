范冰冰移居香港！「購入半山破億豪宅」親公開美景：有自己的味道

記者劉宛欣／綜合報導

現年42歲的大陸女星范冰冰，自2018年捲入逃稅案後，演藝生涯一度跌至低谷，並被當地影視圈封殺，近年來積極復出，活躍在各大社群平台，也經常參與國外的公開活動。而逃稅案並未影響到范冰冰財富狀態，近日有報導指出，她已經遷居至香港，並定居於許多富豪、明星青睞的半山豪宅區。

▲范冰冰購入香港豪宅。（圖／翻攝范冰冰IG）

根據《香港01》報導，范冰冰的新住所是一處價值超過破億的半山豪宅，從這個位置可俯瞰180度的維多利亞港美景，景觀令人讚嘆不已。這也代表她生活品味及資產的豐厚，顯示她仍享受著高品質的生活。

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范冰冰曾被要求在限定期限內繳納約8.83億元人民幣（近40億台幣）的稅款，但對於資產豐厚的她來說，這筆錢只是「小數目」。曾有報導顯示，她的資產高達30億元（約137億元台幣），甚至有消息稱其身家超過70億人民幣。范冰冰曾豪言：「我不嫁豪門，我自己就是豪門！」，顯示她的自信和經濟基礎。

▲范冰冰公開豪宅景觀。（圖／翻攝自范冰冰小紅書）

最近，范冰冰還在小紅書體上分享了自己豪宅的影片，影片中她剛起床就欣賞著窗外的維港景觀，並評論道：「陰天還是很美的，有它自己的味道吧！」她的豪宅裝潢以簡潔為主，浴室亦顯奢華。從櫃子中可見，她收藏了不少全香港最受歡迎的烏龍茶，似乎已完全融入香港的生活方式。