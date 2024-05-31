林美秀雙腿瘀青「腫成象腿」超慘　曝玖壹壹春風感人舉動

記者蔡琛儀／台北報導

擁金馬、金鐘、台北電影節、亞太影展「四金」肯定的林美秀近日轉戰歌壇，將於6月6日推出首張同名新專輯《Lady Pum Pum》，並在新歌〈烏貓〉的MV中大展舞蹈才華，將貓爪手勢融入舞步中，創造出獨門的「貓爪功」。

▲▼林美秀在拍〈烏貓〉MV時其實強忍雙腿不適拍攝。（圖／繁星浩月提供）

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不過拍攝MV時恰好遇到林美秀身體微恙，加上先前剛結束的戲劇拍攝工作，讓她在拍舞蹈部分時跳到最後雙腿瘀青腫脹，甚至右腳腫到像「大象腿」一樣，仍敬業地一直跳，結果原本穿馬靴的她到最後連拉鍊都拉不起來，只能忍痛拍完，讓她有些自責地表示：「我總覺得我好像沒有表現得很好！」所幸成果出來令自己相當滿意，

MV的男主角由「玖壹壹」成員春風擔任，兩人因實境秀節目而結緣，但彼此因為工作忙見面次數不多，這次林美秀原本擔心太唐突的邀請會被拒絕，沒想到春風竟一口答應，連費用都沒問就驅車北上，甚至林美秀想請吃飯和包紅包都被他拒絕，春風笑說：「你如果包紅包我就不拍了。」讓林美秀直呼：「這種感情比親弟弟還要親，是非常難得的友情。」而春風在MV中的演技，讓林美秀大讚：「真的好帥！最主要是因為他的演戲大爆發，那個演員的氣質都出來了，我以他為傲。」

▲林美秀請到春風友情跨刀。（圖／繁星浩月提供）

此外，林美秀這次MV中的兩套造型，一套是戴上貓耳、披上輝藍銀披風的「烏貓女王」，另一套則是戴上七彩假髮的「女神胖胖」，在流蘇、羽毛的點綴下有如舞台劇的歌舞女伶，兩者皆展現出「Lady Pum Pum」的風格。