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李鍾碩、姜棟元雙男神合體！觀眾狂讚《超完美暗殺隊》神反轉：起雞皮

記者劉宛欣／綜合報導

南韓犯罪片《超完美暗殺隊》29日在韓上映首日便創下單日觀影人次12萬4067名的成績，擊退好萊塢電影《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》，多出近2倍的觀影人次，以41.6%的市占率空降票房冠軍，目前累積票房將近1億韓元（約235萬台幣）。

▲《超完美暗殺隊》將於6月7日在台上映。（圖／車庫娛樂提供）

▲《超完美暗殺隊》將於6月7日在台上映。（圖／車庫娛樂提供）

《超完美暗殺隊》集結《屍速列車：感染半島》姜棟元、《支配物種》李茂生、《淚之女王》李美淑、《浪漫醫生金師傅》金洪波、《Moving 異能》金新綠、《我的上流世界》李玹旭、《犯罪都市4》李東輝、《Move to Heaven：我是遺物整理師》陳俊翔等實力派，反轉懸疑劇情和演員們精彩的演技，令許多觀眾看了都驚嘆不已，大讚「反轉不斷的劇情令人起雞皮疙瘩！」、「結局讓我驚訝到快虛脫！太驚人了」、「看完後開始疑神疑鬼，原來很多意外都是被設計出來的」。

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▲《超完美暗殺隊》將於6月7日在台上映。（圖／車庫娛樂提供）

▲《超完美暗殺隊》劇情有諸多反轉。（圖／車庫娛樂提供）

李鍾碩這次驚喜演出《超完美暗殺隊》也引發熱議，他這次在片中飾演「異瞳」，和姜棟元在同個團隊一起執行暗殺任務，是關鍵角色，深深影響姜棟元所飾演的「永一」。李鍾碩《學校2013》、《聽見你的聲音》、《W－兩個世界》、《音爆浩劫》等作展現超強演技，過去曾在訪談中透露將同是模特兒出身的前輩姜棟元視為偶像，因此很快就決定要參演《超完美暗殺隊》。

▲《超完美暗殺隊》將於6月7日在台上映。（圖／車庫娛樂提供）

▲兩大男神合作，讓許多影迷相當期待。（圖／車庫娛樂提供）

《超完美暗殺隊》李約燮導演表示：「李鍾碩所飾演的『異瞳』和『永一』的黑暗形象正好相反，不是『黑美男』，而是『白美男』！很想看到兩人呈現黑與白對比的感覺，因此當初很努力邀請李鍾碩參演。」能看到姜棟元和李鍾碩兩人坐在一起的模樣，讓我感到十分榮幸！」《超完美暗殺隊》將於6月7日在台上映。

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