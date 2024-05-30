博恩被罵垃圾富二代　自認超在乎還喜歡傷害自己

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜近日轉戰網路媒體，開設Youtube頻道《下面一位》，成為Youtuber新鮮人，數則影片受到網友喜愛，紛紛留言表示：「節奏真舒服！主持功力深厚！不愧是綜藝大哥！」



▲博恩(左起)與胡瓜同台笑料也是不少。（圖／下面一位）

《下面一位》日前發布新片，找來火紅喜劇演員博恩，以及精神科醫師陳烱鳴，來聊聊關於喜劇演員。節目中開頭就對博恩發起挑戰，送上小學一年級到小學六年級的造詞造句考卷，考驗喜劇演員博恩的反應力。沒想到連胡瓜都還沒看懂題目，博恩就秒答，優秀的表現讓胡瓜不經讚嘆：「你反應力也太快了吧！」。



▲博恩(左)與胡瓜同台。（圖／下面一位）

兩人談到也是經營網路自媒體，面對酸民的留言是否會走心？博恩坦言，其實喜劇演員在找材料的時候，就是要在大家都覺得正常的地方找到哪裡有問題，藉此借題題發揮，所以喜劇演員相對來說都是高敏感的人。而常常需要承受負面留言、或是一些謾罵的文字，他就曾收過難聽的私訊留言，對方惡毒攻擊他「好了啦！垃圾富二代」「說真的，希望你們這種富二代都可以死光」等。

博恩對此也嘲諷表示，有些喜劇演員大多數都會裝作一付不在乎的模樣，但其實內心絕對在乎，直言：「別再裝了！」



在節目中博恩向胡瓜透露，他喜歡傷害自己，所以會將酸民留言截圖放在手機中，因為他認為過得太快樂的人創作不出好東西。開玩笑舉例表示像是有昆凌之後的周杰倫，暗指結婚後的周董幸福甜蜜，歌曲不像過往有許多故事感。

博恩也趕緊緩頰表示：「我是周杰倫鐵粉！」，現在的歌沒有不好，只是他個人比較喜歡過往經典的歌曲。