麥可基頓合作老友艾爾帕西諾　驚現「失憶症狀」苦笑：大家很擔心

記者蕭采薇／綜合報導

睽違16年自導自演的「金球獎影帝」麥可基頓（Michael Keaton），巧合的在《失憶殺神》再次飾演「職業殺手」。由於在片中得演繹失智症的模樣，加上必須在「患者」與「導演」身分之間切換，在片場忙得團團轉的他，更一度像角色般忙出「失憶症狀」，讓他尷尬苦笑：「有幾次，大家甚至有點擔心我。」

▲麥可基頓（左）與艾爾帕西諾（右）強強聯手，共同演出《失憶殺神》。（圖／采昌提供）

繼2008年《愉快的紳士》之後，麥可基頓再度身兼導演與主演，帶來最新驚悚力作《失憶殺神》。巧合的是，在他這兩部執導電影當中，都巧合般地飾演「職業殺手」角色。他也不否認，兩片的角色有所相似，甚至因為都是在這個世界中感到孤立無援的人物，讓他自認本次角色，跟他代表性的「蝙蝠俠」也有相似之處。



由於他在本片飾演患有失智症的殺手，必須一邊詮釋失智症狀，一邊在導演身分間切換，比過往更加複雜的拍攝過程，也讓麥可基頓坦言：「我不會再演這種角色了，真的太難！」並進一步解釋：「因為必須扮演失智症患者，同時還得在腦中思考，有很多事情需要一直追蹤，有時還必須被提醒，有點尷尬。」

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▲艾爾帕西諾在片中飾演麥克基頓的殺手好友。（圖／采昌提供）

他舉例，有時回到某個場景時，「人們會認為我理所當然知道現在要幹嘛，但我常常在想『等等，我們現在在哪裡？我為什麼要這麼做？我們為什麼要拍這個？』有幾次，大家甚至有點擔心我。」在片場忙到團團轉的他，也笑稱自己實際上都快出現失憶症狀了。

▲《失憶殺神》的精彩劇本，是讓艾爾帕西諾點頭接演的原因之一。（圖／采昌提供）

《失憶殺神》更請來「奧斯卡影帝」艾爾帕西諾，與麥可基頓同台演出亦師亦友的角色。麥可基頓分享：「我們通話大概持續一個多小時，這也是我人生中關於表演的最棒對話！」更透露：「他身上有一條疤痕，是他被槍擊的地方，這點就是艾爾帕西諾的主意，導他演出的戲份真的很有趣！」電影將於5月31日上映。