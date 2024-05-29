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康康過去年賺6千萬　現在酬勞降一半主持新節目

記者葉文正／台北報導

中視全新綜藝《綜藝一級棒》今天首錄，包括康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢與杜忻恬、李子森主持群也隨之亮相，康康坦承自己「酬勞減半」主持這個節目，也悠悠表示：「不降的話就只能在家裡帶小孩了。」

▲▼中視《綜藝一級棒》首錄記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲中視《綜藝一級棒》首錄記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

康康去年跟張秀卿還在信吉衛視做節目，睽違八年回到中視，他也表示：「已經很久沒有回娘家，以前我五、六個節目，剩下三個的時候，高大哥（高凌風）說，『有一天你會連一個都沒有』，高大哥是有感而發。我主持費降很多，因為要節目買歌曲版權，幸好我別的地方有收入，回家有跟太太講說主持費用不理想，太太則說：『人家如果有很多錢就找瓜哥、憲哥了』，也說自己酬勞降了一半，更透露外面活動降更多，不降的話只能在家裡帶小孩。接下來兒子要念國中，一年要60幾萬，很多資深藝人都很紅，到老過得不好，就是沒有好好存起來。」

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▲▼中視《綜藝一級棒》首錄記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲中視《綜藝一級棒》康康(左起)蕭煌奇與黃妃。（圖／記者謝盛帆攝）

康康也提到，以前月收5百萬，維持10年之多，「當時因為有《周八》《大哥大》，《來說笑》與《大明星運動會》等，還出片，但沒有時間去做春酒尾牙，現在都是吃老本，有次跟太太吃飯，有個記者問他說，請問你們來吃飯嗎，我們嚇到彈開，好像是被拍到偷情一樣，他認為收入還可以，剛從新加坡做兩場直播，還要去菲律賓作秀，收入可以接受。

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康康, 許志豪, 陳隨意, 陳孟賢, 杜忻恬, 李子森

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